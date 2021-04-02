Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Emre Akbaba depremi! Yeni adresi...

Uzundurukan yönetimin de ayrıca Fatih Terim'in isteğiyle Draxler ya da Vidal gibi bir yıldızın arkasına çok daha uygun fiyatlı bir 10 numara araması ve Erkan Eyibil'i işaret etmesi, Akbaba'nın ayrılık sürecini daha da hızlandırdığini bildirdi.