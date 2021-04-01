Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Fiorentina’ya mı gidiyor? Fatih Terim'e sürpriz teklif!

Son dakika spor haberleri: ’ya mı gidiyor? 'e sürpriz teklif!

Son dakika spor haberi: 'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen 'da gündem teknik direktör ... Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'e sürpriz bir teklif geldi. Serie A takımlarından , Fatih Terim'i takımın başına getirmek istiyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 20:17 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberleri: Fiorentina’ya mı gidiyor? Fatih Terim'e sürpriz teklif!

'da yeniden sesleri yükselmeye başladı. Mor Menekşeler, Cesare Prandelli'nin kişisel gerekçelerle görevini bırakmasının ardından teknik direktörlük görevine Giuseppe İachini'yi getirme kararı almıştı.

Son dakika spor haberleri: Fiorentina’ya mı gidiyor? Fatih Terim'e sürpriz teklif!

Ancak Prandelli öncesinde de görev yapan İachini'nin geçici olarak takımın başında yer alacağı belirtilirken İtalyan basını, adaylar arasında 'in başı çektiğini sayfalarına taşıdı.

Son dakika spor haberleri: Fiorentina’ya mı gidiyor? Fatih Terim'e sürpriz teklif!

2019 yılında 'yı satın alan ABD'li iş adamı Rocco Commisso'nun, taraftarların ısrarının da etkisiyle tecrübeli hocayı takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Fiorentina’ya mı gidiyor? Fatih Terim'e sürpriz teklif!

SÜRESİ DOLUYOR

Cengiz yönetimi, bu mayıs ayında bitecek görev sürelerini de düşünerek ile 2+3 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2 yıllık süre bu sezon sonunda sona erecek. 'ın yeni yönetimi ve Terim'in opsiyon için nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Son dakika spor haberleri: Fiorentina’ya mı gidiyor? Fatih Terim'e sürpriz teklif!

ÇOK İSTİYORLAR

, 1 Temmuz 2000 ile 25 Şubat 2001 tarihleri arasında 'da görev yaptı. Toplam 28 maça (9G/12B/7M) çıktı. Fiorentina taraftar grupları, Terim'in takımın başında görebilmek için sosyal medyadan kulübe çağrılarını her geçen gün artırıyor.

Son dakika spor haberleri: Fiorentina’ya mı gidiyor? Fatih Terim'e sürpriz teklif!

LİGDE 14. SIRADA

, Serie A'da bu sezon umduğunu bulamadı. Çıktığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. yenilgisinin ardından 29 puanla 14. sırada kendisine yer bulabilen Mor Menekşeler, yeni hocasıyla çıkış yakalamayı hedefliyor.

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