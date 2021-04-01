Son dakika spor haberleri: Fiorentina’ya mı gidiyor? Fatih Terim'e sürpriz teklif!

SÜRESİ DOLUYOR



Cengiz yönetimi, bu mayıs ayında bitecek görev sürelerini de düşünerek Fatih Terim ile 2+3 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2 yıllık süre bu sezon sonunda sona erecek. Galatasaray'ın yeni yönetimi ve Terim'in opsiyon için nasıl bir karar vereceği merak konusu.





ÇOK İSTİYORLAR



Fatih Terim, 1 Temmuz 2000 ile 25 Şubat 2001 tarihleri arasında Fiorentina'da görev yaptı. Toplam 28 maça (9G/12B/7M) çıktı. Fiorentina taraftar grupları, Terim'in takımın başında görebilmek için sosyal medyadan kulübe çağrılarını her geçen gün artırıyor.



