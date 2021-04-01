Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan geliyor

Son dakika spor haberi: 'ın yeni 10 numarası 'dan geliyor

Son dakika haberleri: 'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. 'nın sözleşmesinin feshedilmesinden sonra 10 numara arayışlarını sürdüren 'da gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 17:55
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan geliyor

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Rizespor maçını 4-3 kaybeden 'da gelecek sezon transferleri için çalışmalar devam ediyor...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan geliyor

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan geliyor

TEK TARAFLI FESHETTİ

Yönetim, Sivasspor maçı ardından yayıncı kuruluşa zemin hakkında eleştiride bulunan Younes 'nın fişini çekti ve sözleşmesi tek taraflı feshetti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan geliyor

Sarı kırmızılı yönetim, ile yollar ayrıldıktan sonra o bölgeye takviye yapmak için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan geliyor

10 numara için Draxler şu anda herkesin gözdesi... Ama maliyeti de sıkıntı yaratıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan geliyor

Hal böyleyken Medel'i Beşiktaş'a götüren menajer Felicevic, sarı-kırmızılıların önüne Arturo Vidal'ı getirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan geliyor

Inter'den ayrılmaya hazırlanan Şilili oyuncunun bonservisini bedelsiz alabileceğini yıllık ücretinin karşılanması durumunda 'da oynayabileceğini iletti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan geliyor

Daha önce, "Kariyere para vermeyeceğiz" diyen Fatih Terim'in, 33 yaşına gelen Vidal'a onay verip vermeyeceği ise bilinmiyor. Vidal, Marsilya'nın da gündeminde yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan geliyor

ON NUMARA DA OYNUYOR

Leverkusen, Juventus ve Bayern forması giyen Vidal, sezon başında Barcelona'dan bedelsiz olarak Inter'e geçmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan geliyor

İtalyan ekibinde, 23 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, ligde 1 gol, 2 asist ile oynadı. Vidal hem merkez orta saha hem de on numara olarak forma giyebiliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan geliyor

SON ADAY ANTONIN BARAK

'da son olarak gündeme gelen isim Hellas Verona'da forma giyen Antonin Barak oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan geliyor

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan yaptığı açıklamada, bonservisi Udinese'de olan yılduz futbolcunun 'ın gündeminde olduğunu duyurdu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan geliyor

1.90 boyunda ve 26 yaşında olan yıldız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan geliyor

Hellas Verona'da başarılı bir performans sergileyen Çek futbolcu 25 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan geliyor

Antonin Barak'ın güncel piyasa değeri de 14 milyon Euro...

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