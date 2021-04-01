Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim stoper kararını verdi! İşte Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alan Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda, ligin zorlu ekiplerinden biri olan Hatayspor'a karşı oynanacak müsabaka öncesinde birçok eksik bulunuyor.
Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alan Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda, ligin zorlu ekiplerinden biri olan Hatayspor'a karşı oynanacak müsabaka öncesinde birçok eksik bulunuyor.
Özellikle savunma hattındaki eksikler deneyimli teknik adam Fatih Terim'i düşündürürken, milli futbolcuların corona virüsüne yakalanması takıma bir şok daha yaşattı. 2 maç cezalı olan Terim de Hatay'da takımının başında sahaya çıkamayacak.
Luyindama ve Marcao'nun cezalı olması nedeniyle savunma kurgusunda değişikliğe gidecek olan Terim, bu bölgede oynatacağı isimleri de yavaş yavaş netleştiriyor.
Sabah'ın haberine göre bu sezon sadece 6-0 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde son 8 dakikada süre alan Valentine Ozornwafor, etkili hücum hattına sahip Hatayspor karşısında mecburen ilk 11'de görev yapacak.
Marcao-Luyindama ikilisinin yokluğunda savunmayı Donk-Ozornwafor ikilisi ile oluşturmaktan başka alternatifi kalmayan Fatih Terim, 2000 doğumlu Nijeryalı stoperle idmanlarda özel olarak ilgileniyor.
Corona virüsüne yakalanan oyuncular, orta saha kurgusunu da bozdu. Emre Kılınç'ı da kaybeden Terim, eksiklerden dolayı Feghouli'yi 8 numara pozisyonuna çekecek.
İlk 11 çıktığı 10 maçta 5 yenilgi karnesine sahip olmasına rağmen Etebo da Hatay'da tek ön libero olarak sahaya çıkacak.
İŞTE GALATASARAY'IN HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Linnes, Donk, Ozornwafor, Saracchi, Etebo, Gedson, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao, Onyekuru