Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim stoper kararını verdi! İşte Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika spor haberi: 'da teknik direktör kararını verdi! İşte maçı muhtemel 11'i

Son dakika haberleri... 'de milli aradan önce sahasında konuk ettiği 'a 4-3 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Galatasaray, 32. haftada 'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör 'i en çok düşündüren konu bölgesi... Galatasaray'da ve 'nın cezalı olması nedeniyle bu bölgede görev yapacak isimler de netleşiyor. İşte Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki muhtemel 11'i... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 09:59
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim stoper kararını verdi! İşte Hatayspor maçı muhtemel 11'i

'de lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alan , deplasmanda 'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda, ligin zorlu ekiplerinden biri olan Hatayspor'a karşı oynanacak müsabaka öncesinde birçok eksik bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim stoper kararını verdi! İşte Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Özellikle savunma hattındaki eksikler deneyimli teknik adam 'i düşündürürken, milli futbolcuların corona virüsüne yakalanması takıma bir şok daha yaşattı. 2 maç cezalı olan Terim de Hatay'da takımının başında sahaya çıkamayacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim stoper kararını verdi! İşte Hatayspor maçı muhtemel 11'i

ve 'nun cezalı olması nedeniyle savunma kurgusunda değişikliğe gidecek olan Terim, bu bölgede oynatacağı isimleri de yavaş yavaş netleştiriyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim stoper kararını verdi! İşte Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Sabah'ın haberine göre bu sezon sadece 6-0 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde son 8 dakikada süre alan Valentine Ozornwafor, etkili hücum hattına sahip karşısında mecburen ilk 11'de görev yapacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim stoper kararını verdi! İşte Hatayspor maçı muhtemel 11'i

- ikilisinin yokluğunda savunmayı Donk-Ozornwafor ikilisi ile oluşturmaktan başka alternatifi kalmayan , 2000 doğumlu Nijeryalı stoperle idmanlarda özel olarak ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim stoper kararını verdi! İşte Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Corona virüsüne yakalanan oyuncular, orta saha kurgusunu da bozdu. Emre Kılınç'ı da kaybeden Terim, eksiklerden dolayı Feghouli'yi 8 numara pozisyonuna çekecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim stoper kararını verdi! İşte Hatayspor maçı muhtemel 11'i

İlk 11 çıktığı 10 maçta 5 yenilgi karnesine sahip olmasına rağmen Etebo da Hatay'da tek ön libero olarak sahaya çıkacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim stoper kararını verdi! İşte Hatayspor maçı muhtemel 11'i

İŞTE GALATASARAY'IN HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Linnes, Donk, Ozornwafor, Saracchi, Etebo, Gedson, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao, Onyekuru

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