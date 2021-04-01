Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim stoper kararını verdi! İşte Hatayspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alan Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda, ligin zorlu ekiplerinden biri olan Hatayspor'a karşı oynanacak müsabaka öncesinde birçok eksik bulunuyor.

Özellikle savunma hattındaki eksikler deneyimli teknik adam Fatih Terim'i düşündürürken, milli futbolcuların corona virüsüne yakalanması takıma bir şok daha yaşattı. 2 maç cezalı olan Terim de Hatay'da takımının başında sahaya çıkamayacak.