Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş kararlar! 8 ayrılık 7 imza

Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Galatasaray, bir yandan da yeni sezon kadro yapılanması için kollarını sıvadı.
Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Galatasaray, bir yandan da yeni sezon kadro yapılanması için kollarını sıvadı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar flaş kararlar aldı.
Yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Aslan, kadroda yer açmak adına 8 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.
İşte o isimler...
Öte yandan sarı-kırmızılı takım, 7 yıldızla sözleşme yenileme kararı aldı. Peki hangi isimlerle nikah tazelenecek? İşte o futbolcular...