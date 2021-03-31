Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş kararlar! 8 ayrılık 7 imza

Son dakika spor haberleri: 'da flaş kararlar! 8 ayrılık 7 imza

'da dev operasyon için düğmeye basıldı. Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılarda birçok futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitecek. Mevcut oyuncularla ilgili kararını veren sarı-kırmızılılarda 8 isimle yolların ayrılması bekleniyor. Öte yandan , 7 yıldıza da imza attıracak. İşte gündem yaratacak gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 15:21 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 15:35
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş kararlar! 8 ayrılık 7 imza
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'de şampiyonluğu kovalayan , bir yandan da yeni sezon kadro yapılanması için kollarını sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş kararlar! 8 ayrılık 7 imza

Teknik direktör 'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar flaş kararlar aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş kararlar! 8 ayrılık 7 imza

Yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen , kadroda yer açmak adına 8 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

İşte o isimler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş kararlar! 8 ayrılık 7 imza

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş kararlar! 8 ayrılık 7 imza

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş kararlar! 8 ayrılık 7 imza

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, 7 yıldızla sözleşme yenileme kararı aldı. Peki hangi isimlerle nikah tazelenecek? İşte o futbolcular...

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