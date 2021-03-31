Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o isimle sözleşme uzatılıyor! İşte önerilen ücret

Sabah'ta yer alan habere göre taraflar arasında ilk görüşmeler yapılırken sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuya ilk teklifini 700 bin euro ile yaptı.

Cimbom'da sezon başına 1 milyon 750 bin euro garanti ücret alan 28 yaşındaki futbolcusu ise indirime giderek 1 milyon 100 bin euro talep etti. Taraftarların önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturması ve 400 bin euro'luk farkın kapanması bekleniyor.