Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o isimle sözleşme uzatılıyor! İşte önerilen ücret

Son dakika spor haberi: 'da o isimle sözleşme uzatılıyor! İşte önerilen ücret

Son dakika haberleri... 'de, 'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda iç transfer kapsamında o isimle de mukavele uzatma kararı alındı. İşte önerilen ücret ve detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 08:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 09:06
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o isimle sözleşme uzatılıyor! İşte önerilen ücret

'de lider 'ın 3 puan gerisinde zirve yarışını sürdüren 'da, iç transfer hareketliliği yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o isimle sözleşme uzatılıyor! İşte önerilen ücret

Fernando Muslera'dan sonra Arda Turan, Marcao ve Christian Luyindama ile sözleşme uzatmaya hazırlanan 'da Emre Akbaba'nın da takımda kalmasına karar verildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o isimle sözleşme uzatılıyor! İşte önerilen ücret

Mukavelesi sezon sonunda bitecek Emre, teknik direktör Fatih Terim tarafından son iki maçta ilk 11'de sahaya sürülmüş, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da şık bir gol atmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o isimle sözleşme uzatılıyor! İşte önerilen ücret

Sabah'ta yer alan habere göre taraflar arasında ilk görüşmeler yapılırken sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuya ilk teklifini 700 bin euro ile yaptı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o isimle sözleşme uzatılıyor! İşte önerilen ücret

Cimbom'da sezon başına 1 milyon 750 bin euro garanti ücret alan 28 yaşındaki futbolcusu ise indirime giderek 1 milyon 100 bin euro talep etti. Taraftarların önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturması ve 400 bin euro'luk farkın kapanması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o isimle sözleşme uzatılıyor! İşte önerilen ücret

'a büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcu, üst üste yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle kendisinden beklenen randımanı bir türlü sağlayamamıştı.

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