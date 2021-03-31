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Son dakika haberleri | Eski Galatasaraylı Popescu casus olduğunu itiraf etti!

'ın efsane futbolcuları arasına ismini yazdıran Gheorghe Popescu, futbolculuk döneminde casusluk yaptığı itiraf etti. basınında yer alan habere göre, Popescu 80'li yıllarda ülkesi takımlarından 'nın formasını giyerken takım arkadaşları ve diğer futbolcular bilgilerini devlete sızdırdı. Popescu, bu bilgilerde arkadaşlarından övgüyle bahsettiğini belirtti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 16:26
Son dakika GS haberleri | Eski Galatasaraylı Popescu casus olduğunu itiraf etti!

'ın efsane futbolcuları arasında yer alan 'nun futbolculuk döneminde casusluk yaptığı ortaya çıktı.

basınında yer alan habere göre, Popescu 80'li yıllarda ülkesi takımlarından 'nın formasını giyerken takım arkadaşları ve diğer futbolcular bilgilerini devlete sızdırdı.

1980'li yıllarda dönemin devlet başkanı 'nun emri altındaki gizli polislere bilgi verdiğini reddeden Popescu daha sonra durumu itiraf etti. Milliyet'in derlediği habere göre 'nın ve Galatasaray'ın efsane futbolcusu konuyla ilgili "ulusal çıkarları savunma" adı altında bir belgeye imza attığını da dile getirdi. Takım arkadaşları ve diğer futbolcular hakkında devlete 4 belge sunduğunu belirken Popescu, bu belgelerde her defasında futbolcuları övdüğünü söyledi.

YOLSUZLUKTAN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

2014 yılında kendisi ve yedi kişi, bir tarafından futbolcuların transferiyle bağlantılı olarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından mahkum edilmişti.

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'nın formasını 100'den fazla giyen Gheorghe Popescu, Galatasaray'da oynadığı 1997-2001 yılları arasında 3 kig şampiyonluğu 1 ve 1 kazanmayı başarmıştı.

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