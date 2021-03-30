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Son dakika spor haberleri: 'dan flaş Gedson kararı!

Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına hız veren 'da bir yandan da mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyor. Bazı futbolcularla yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 16:42
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş Gedson kararı!

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan , Portekizli yıldız 'in bir yıl daha kiralanması için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş Gedson kararı!

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Ocak ayı transfer döneminde Fatih Terim'in bizzat devreye girmesiyle beraber 'i Benfica'dan alan , Portekizli futbolcunun yeni sezonda da kiralık olarak kadroya katılması için Benfica ile görüşmelere başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş Gedson kararı!

Gedson'u bir yıl daha kiralamak isteyen , Benfica'ya 1 milyon euro kiralama ücreti önerdi ancak Portekiz kulübü, Gedson için 10 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesini sözleşmeyi koymak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş Gedson kararı!

'in 2021-2022 sezonu için Benfica tarafından koyulmak istenen 10 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırmak isteyen , bu konuda başarılı olabilirse Portekizli futbolcu ile ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi imzalayacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş Gedson kararı!

Kariyerine 'da devam etmek isteyen 'e de bir yıllık yeni sözleşme için 1.5 milyon euro öneren sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli futbolcunun menajeri Miguel Macedo ile de görüşerek Benfica'ya baskı yapmasını talep etti.

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