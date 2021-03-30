Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş Gedson kararı!

Gedson Fernandes 'in 2021-2022 sezonu için Benfica tarafından koyulmak istenen 10 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırmak isteyen Galatasaray , bu konuda başarılı olabilirse Portekizli futbolcu ile ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi imzalayacak.

Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Gedson Fernandes'e de bir yıllık yeni sözleşme için 1.5 milyon euro öneren sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli futbolcunun menajeri Miguel Macedo ile de görüşerek Benfica'ya baskı yapmasını talep etti.