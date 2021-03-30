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Son dakika spor haberi: paylaştı tepkiler geldi! ...

Son dakika spor haberi: Bir dönem 'da forma giyen Karagümrüklü futbolcu , sosyal medya hesabından sarı kırmızılılarla ilgili bir paylaşım yaptı. Çolak yaptığı paylaşıma, "İçimiz bir dışımız bir, mayıslar bizimdir..." notunu düştü. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 19:13 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 19:19
Son dakika spor haberi: Emre Çolak paylaştı tepkiler geldi! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Bir dönem 'da forma giyen Karagümrüklü futbolcu , sosyal medya hesabından sarı kırmızılılarla ilgili bir paylaşım yaptı.

Çolak yaptığı paylaşıma, "İçimiz bir dışımız bir, mayıslar bizimdir..." notunu düştü.

Bu paylaşım, birçok taraftar tarafından tepkiyle karşılandı ve çokca yorum yapıldı.

Galatasaray, maçı sonrasında sahasında ile karşılaşacak.

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