Son dakika spor haberi: Emre Çolak paylaştı tepkiler geldi! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Karagümrüklü futbolcu Emre Çolak, sosyal medya hesabından sarı kırmızılılarla ilgili bir paylaşım yaptı.

Çolak yaptığı paylaşıma, "İçimiz bir dışımız bir, mayıslar bizimdir..." notunu düştü.

Bu paylaşım, birçok taraftar tarafından tepkiyle karşılandı ve çokca yorum yapıldı.

Galatasaray, Hatayspor maçı sonrasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

İŞTE O PAYLAŞIM: