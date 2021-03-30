Son dakika spor haber: Galatasaraylı Falcao için büyük isyan! "İstemiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Galatasaray'da transfer haberleri durmak bilmiyor. Son olarak Belhanda ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşanmıştı.
Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Galatasaray'da transfer haberleri durmak bilmiyor. Son olarak Belhanda ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşanmıştı.
2 sezon önce Monaco'dan büyük umutlarla Galatasaray'a gelen ve sakatlık yaşayan Radamel Falcao için yine transfer haberleri ortaya çıkmaya başladı.
Galatasaray yönetimi yüksek maaş yükü nedeniyle gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
FALCAO'YA İLGİ ARTTI
Galatasaray'da sakatlık sonrası hızlı bir dönüş yapan ve 3 maçta 3 gol atan Radamel Falcao için ABD'de yeniden gündem oluştu.
Sezon başında birçok MLS takımının yakından takip ettiği Falcao için son dönemde bir kez daha ilginin arttığı kaydedildi.
RESMİ TEKLİF
Kolombiyalı forvetin sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı belirtilmişti.
Şu anda ABD'den takımların 35 yaşındaki golcüyü izlediği ve sarı-kırmızılı takımdan ayrılması halinde resmi teklif iletecekleri kaydedimişti.
ARJANTİN'DE MANŞETLERDE
Falcao ABD'nin yanı sıra Arjantin'den de manşetlerde yer aldı.
Arjantin basınında çıkan haberde River Plate'in de Falcao için devrede olduğu iddia edilmişti.
TyC Sports, River Plate takipçilerine takımda forvet olarak kimi görmek istediklerini sordu.
Taraftarlar Alario (% 35), Driussi (% 29), Falcao (% 18) ve Funes Mori (% 18) olarak yanıt verdi.