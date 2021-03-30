Haberler Galatasaray Son dakika spor haber: Galatasaraylı Falcao için büyük isyan! "İstemiyoruz"

Son dakika spor haber: Galatasaraylı Falcao için büyük isyan! "İstemiyoruz"

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. 'den 'in devrede olduğu Falcao için takımlarının da ilgisinin arttığı iddia edilmişti. Falcao ilerleyen yaşına ve performansı nedeniyle ise istenmeyen adam ilan edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 19:03
Son dakika spor haber: Galatasaraylı Falcao için büyük isyan! "İstemiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan 'da transfer haberleri durmak bilmiyor. Son olarak Belhanda ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşanmıştı.

Son dakika spor haber: Galatasaraylı Falcao için büyük isyan! "İstemiyoruz"

2 sezon önce Monaco'dan büyük umutlarla 'a gelen ve sakatlık yaşayan için yine transfer haberleri ortaya çıkmaya başladı.

Son dakika spor haber: Galatasaraylı Falcao için büyük isyan! "İstemiyoruz"

yönetimi yüksek maaş yükü nedeniyle gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Son dakika spor haber: Galatasaraylı Falcao için büyük isyan! "İstemiyoruz"

FALCAO'YA İLGİ ARTTI

'da sakatlık sonrası hızlı bir dönüş yapan ve 3 maçta 3 gol atan için 'de yeniden gündem oluştu.

Son dakika spor haber: Galatasaraylı Falcao için büyük isyan! "İstemiyoruz"

Sezon başında birçok MLS takımının yakından takip ettiği Falcao için son dönemde bir kez daha ilginin arttığı kaydedildi.

Son dakika spor haber: Galatasaraylı Falcao için büyük isyan! "İstemiyoruz"

RESMİ TEKLİF

Kolombiyalı forvetin sezon sonunda 'dan ayrılacağı belirtilmişti.

Son dakika spor haber: Galatasaraylı Falcao için büyük isyan! "İstemiyoruz"

Şu anda 'den takımların 35 yaşındaki golcüyü izlediği ve sarı-kırmızılı takımdan ayrılması halinde resmi teklif iletecekleri kaydedimişti.

Son dakika spor haber: Galatasaraylı Falcao için büyük isyan! "İstemiyoruz"

ARJANTİN'DE MANŞETLERDE

Falcao 'nin yanı sıra 'den de manşetlerde yer aldı.

Son dakika spor haber: Galatasaraylı Falcao için büyük isyan! "İstemiyoruz"

basınında çıkan haberde 'in de Falcao için devrede olduğu iddia edilmişti.

Son dakika spor haber: Galatasaraylı Falcao için büyük isyan! "İstemiyoruz"

TyC Sports, takipçilerine takımda forvet olarak kimi görmek istediklerini sordu.

Son dakika spor haber: Galatasaraylı Falcao için büyük isyan! "İstemiyoruz"

Taraftarlar Alario (% 35), Driussi (% 29), Falcao (% 18) ve Funes Mori (% 18) olarak yanıt verdi.

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