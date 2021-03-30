Son dakika spor haber: Galatasaraylı Falcao için büyük isyan! "İstemiyoruz"

Galatasaray 'da sakatlık sonrası hızlı bir dönüş yapan ve 3 maçta 3 gol atan Radamel Falcao için ABD 'de yeniden gündem oluştu.

Sezon başında birçok MLS takımının yakından takip ettiği Falcao için son dönemde bir kez daha ilginin arttığı kaydedildi.