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Son dakika haberleri | 'da sakatlık! Sol üst arka adale grubunda...

'in 32. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da, sakatlık şoku yaşandı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 'nun sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiği belirtildi. | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 13:58 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 14:10
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da sakatlık! Sol üst arka adale grubunda...

'in 32. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da, sakatlık şoku yaşandı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 'nun sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiği belirtildi.

İşte sarı-kırmızılılardan yapılan o açıklama;

, 'in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'ndeki antrenmanda yenilenme programı dâhilinde salonda bireysel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı.

Pazar günkü antrenman esnasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu'nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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