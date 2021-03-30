Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi!

Son dakika haberleri | 'da flaş gelişmesi!

'de şampiyonluğun güçlü adaylarından , devre arasında forvet hattını 'le güçlendirmişti. Mısırlı yıldız ilk maçlarında adeta şov yaparken, 'nun dönmesiyle suskunlaşmıştı. Gelecek sezonki durumu merak edilen Mohamed için 'ın devrede olduğu konuşuluyordu. Sarı-kırmızılılar opsiyon hakkının kendilerinde olduğunu savunsa da farklı bir durum da ortaya çıkabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 09:01
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi!

'de 2. sırada yer alan 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna birçok isim sarı kırmızılılarda ile yollar ayrılmıştı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi!

Tecrübeli teknik direktör 'nın sözleşmesinin feshedilmesi, 'nun sakatlıktan dönüşü ve yeni golcü Mohamed'in formda olmasından dolayı taktik anlayışında değişikliğe gitti ve çift forvete döndü. Öte yandan Mohamed ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi!

basınının haberine göre, , Zamalek'e Mohamed'in 'a transferiyle ilgili mukavele detaylarını sordu ve ilgisini iletti. Satın alma opsiyonu Galatasaray'da olmasına rağmen Mohamed'in yakın bir arkadaşı, "Opsiyon maddesinin aktif hale gelmesi, Mostafa'nın onayına bağlı." şeklinde konuştu.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi!

"MOHAMED'E BAĞLI"

Aynı kaynak, ", 'ın opsiyonu kullanmasına onay vermezse Zamalek'e dönüp sonrasında da kulübünün iyi bir para kazanmasını sağlayabilir. Çünkü Zamalek'e karşı büyük bir sevgisi ve saygısı var." dedi.


Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi!

YABANCI DİL ADIMI

, saha içindeki performansının yanı sıra kişisel gelişimine de önem veriyor. Milliyet'in haberine göre golcü futbolcu, futbolun dilini iyi konuşmanın yanı sıra yabancı dil konusunda da olumlu adımlar attı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi!

Mohamed, İngilizce öğrenmeye başladı. Transferde adı ekibi ve ile anılan golcü oyuncunun, henüz çok iyi seviyede olmasa da dil konusunda gelişim gösterdiği öğrenildi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi!

4 MİLYON DOLARLIK OPSİYON

'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyor. Eğer Sarı-Kırmızılı ekip vakit kaybetmeden 4 milyon doları ödeyip oyuncunun tapusunu alırsa ayrılma ihtimali ortadan kalkar. Sürecin uzaması halinde Mostafa Mohamed transferiyle ilgili ortalık karışacak gibi gözüküyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi!

8 MAÇTA 5 GOL

'de bu sezon formasıyla 596 dakika süre alan , 8 maçta 5 gol kaydetti. Mısırlı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA