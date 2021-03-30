Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed gelişmesi!

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna birçok isim sarı kırmızılılarda Belhanda ile yollar ayrılmıştı.

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi, Falcao'nun sakatlıktan dönüşü ve yeni golcü Mohamed'in formda olmasından dolayı taktik anlayışında değişikliğe gitti ve çift forvete döndü. Öte yandan Mohamed ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı.