Elneny’ye yakın takip

Orta sahaya mutlaka takviye yapmak isteyen Terim'in scout ekibinden, 28 yaşındaki futbolcunun sakatlık durumu, form grafiği, istatistikleri ve bunun yanında Arsenal'de neden yedek kaldığı ile ilgili bir rapor hazırlamasını istedi. Bu raporun hazırlanmasının ardından Galatasaray'ın İngiliz ekibiyle temasa geçeceği bildirildi.

BEŞİKTAŞ'A BAĞLI

Sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelen ancak Beşiktaş'ın yolunu tutan Mensah'ın menajeri bir kez daha sarı-kırmızılı ekibin kapısına geldi. Beşiktaş'ın Mensah'ın bonservisini almak için Kayseri ve kendisiyle bağlantıya geçmediklerini söyledi. Ancak ikinci başkan Albayrak, "Beşiktaş'ın kararına göre devreye girebiliriz" dedi.