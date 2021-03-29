Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek bombası! Fatih Terim onay verdi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Sol bek arayışlarına giren Aslan, genç oyuncuyu gündemine aldı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
TERİM ONAY VERDİ
Galatasaray, güçlü bir sol bek transfer etmek istiyor. Socut ekibinin beğendiği bir isim var ve teknik direktör Fatih Terim de bu isme onay vermiş.
Bu oyuncu Groningen'de forma giyen Gabriel Gudmundsson...
DEVLER PEŞİNDE
22 yaşındaki İsveçli sol bek ile Manchester City, Juventus, Dortmund, Napoli ve Leipzig gibi takımlar da ilgileniyor.