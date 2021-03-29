Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek bombası! Fatih Terim onay verdi

Son dakika transfer haberi: 'dan sol bek bombası! onay verdi

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hesapları yapan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Sol bek arayışlarına giren sarı kırmızılılar, devlerin de peşinde olduğu genç yıldız adayını gündemine aldı. Teknik direktör de bu oyuncuya onay verdi. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 19:48
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek bombası! Fatih Terim onay verdi

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek bombası! Fatih Terim onay verdi

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek bombası! Fatih Terim onay verdi

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek bombası! Fatih Terim onay verdi

Sol bek arayışlarına giren Aslan, genç oyuncuyu gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek bombası! Fatih Terim onay verdi

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek bombası! Fatih Terim onay verdi

TERİM ONAY VERDİ

, güçlü bir sol bek transfer etmek istiyor. Socut ekibinin beğendiği bir isim var ve teknik direktör de bu isme onay vermiş.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek bombası! Fatih Terim onay verdi

Bu oyuncu Groningen'de forma giyen Gabriel Gudmundsson...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek bombası! Fatih Terim onay verdi

DEVLER PEŞİNDE

22 yaşındaki İsveçli sol bek ile Manchester City, Juventus, Dortmund, Napoli ve Leipzig gibi takımlar da ilgileniyor.

SON DAKİKA