Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Hatayspor maçına prim dopingi! İşte o rakam

Son dakika spor haberleri: 'dan maçına prim dopingi! İşte o rakam

'in 32. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 'da yönetimden flaş bir karar geldi. 'un haberine göre sarı-kırmızılı kurmaylar, zorlu maçın kazanılması halinde takıma 1 milyon lira prim verecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 16:11 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 16:35
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Hatayspor maçına prim dopingi! İşte o rakam

Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan , 'in 32. haftasında deplasmanına çıkacak. Özellikle savunma hattında önemli eksikleri olan Aslan, kritik virajdan hatasız dönmek istiyor. Kalan maçların her birine final gözüyle bakan Galatasaray, ligin flaş ekibi karşısında 3 puanı cebine koymayı amaçlıyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı yönetimden prim kararı geldi Galatasaraylı kurmaylar, Hatayspor maçının kazanılması halinde takıma 1 milyon lira prim verecek.

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