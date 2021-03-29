Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Aykut Kocaman'dan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir'e

Son dakika spor haberleri: 'dan flaş transfer hamlesi! 'ın yıldızı 'e

Bu sezon 3 kulvarda yarışa başlayan , üst üste yaşanan kayıplar sonrası hedeflerinden uzak kaldı. 'ne grup aşamasında veda eden turuncu-lacivertliler, yarı finalinde 'a elendi. 'de alt sıralara kadar gerileyen Başakşehir'de teknik direktör 'ın raporuna göre önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmaları hızlandı. Deneyimli çalıştırıcının, 'ın yıldız ismine imza attırmak istediği ortaya çıktı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 11:58
Son dakika spor haberleri: Aykut Kocaman'dan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir'e

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Medipol , bu sezon 'de beklemediği sonuçlar aldı.

Son dakika spor haberleri: Aykut Kocaman'dan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir'e

Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından hedefinden uzaklaşan turuncu-lacivertlilerde gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmaları başladı.

Son dakika spor haberleri: Aykut Kocaman'dan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir'e

Teknik direktör yaptığı açıklamasında, 'in ligde yukarılara oynamaya alışmış bir takım olduğunun altını çizdi ve gelecek sezondan itibaren takımın yine aynı yerde olacağını söyledi.

Son dakika spor haberleri: Aykut Kocaman'dan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir'e

Takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan turuncu-lacivertlilerde, Kocaman'ın transfer listesine göre arayışlar hız kazandı.

Son dakika spor haberleri: Aykut Kocaman'dan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir'e

Hummalı bir çalışma yürüten Başakşehirli kurmaylar, 'ın isteği üzerine 'ın yıldızına kancayı taktı.

Son dakika spor haberleri: Aykut Kocaman'dan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir'e

ÖMER BAYRAM BOMBASI!
Akşam'ın haberine göre, 'de kötü günler geçiren son şampiyon Medipol 'in, ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Bayram'ı istediği ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Aykut Kocaman'dan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir'e

Turuncu-Lacivertlilerin teknik direktörü , yönetimden 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer edilmesini istedi.

Son dakika spor haberleri: Aykut Kocaman'dan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir'e

'in kadrosuna katmak istediği milli futbolcuyla da yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Aykut Kocaman'dan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir'e

Bu sezon 'de 23 maçta forma giyen Ömer Bayram'ın 2 asisti bulunuyor.

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