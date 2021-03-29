Son dakika spor haberleri: Aykut Kocaman'dan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir'e

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de beklemediği sonuçlar aldı.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de beklemediği sonuçlar aldı.
Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından hedefinden uzaklaşan turuncu-lacivertlilerde gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmaları başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yaptığı açıklamasında, Başakşehir'in ligde yukarılara oynamaya alışmış bir takım olduğunun altını çizdi ve gelecek sezondan itibaren takımın yine aynı yerde olacağını söyledi.
Takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan turuncu-lacivertlilerde, Kocaman'ın transfer listesine göre arayışlar hız kazandı.
Hummalı bir çalışma yürüten Başakşehirli kurmaylar, Aykut Kocaman'ın isteği üzerine Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı.
ÖMER BAYRAM BOMBASI!
Akşam'ın haberine göre, Süper Lig'de kötü günler geçiren son şampiyon Medipol Başakşehir'in, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Bayram'ı istediği ortaya çıktı.
Turuncu-Lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, yönetimden 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer edilmesini istedi.
Başakşehir'in kadrosuna katmak istediği milli futbolcuyla Galatasaray da yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor.
Bu sezon Süper Lig'de 23 maçta forma giyen Ömer Bayram'ın 2 asisti bulunuyor.