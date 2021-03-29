Son dakika spor haberleri: Aykut Kocaman'dan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızı Başakşehir'e

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir , bu sezon Süper Lig 'de beklemediği sonuçlar aldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yaptığı açıklamasında, Başakşehir'in ligde yukarılara oynamaya alışmış bir takım olduğunun altını çizdi ve gelecek sezondan itibaren takımın yine aynı yerde olacağını söyledi.