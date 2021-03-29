Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Feghouli müjdesi! O menajer fiyat istedi

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Galatasaray'da sezon sonu yaprak dökümü yaşanabilir.
Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Galatasaray'da sezon sonu yaprak dökümü yaşanabilir.
Sarı-kırmızılı takımda gidecek isimler yavaş yavaş netleşirken, sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Sofiane Feghouli'yle ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Çin hükümetinin sınırlama kararı sonrasında, Asya futbolunun rotası yavaş yavaş Japonya'ya kaymaya başladı.
Galatasaray'a da güzel bir haber geldi. İlhan Mansız ve Alpay Özalan'ı, Japon Ligi'ne götüren menajer, sarı-kırmızılılarla temas kurdu ve Feghouli için fiyat istedi.
Cezayirli oyuncuyu, Japonya'ya götürebileceğini Galatasaray'a da bonservis bedeli kazandırabileceğini iletti.
Sarı-kırmızılı takıma 2017 yazında İngiliz ekibi West Ham United'dan gelen Sofiane Feghouli, çıktığı toplam 128 karşılaşmada 29 gol atarken 27 de asist yaptı.