Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Feghouli müjdesi! O menajer fiyat istedi

Son dakika spor haberi: 'a Feghouli müjdesi! O menajer fiyat istedi

Son dakika haberleri... Galatasaray'la olan sözleşmesi gelecek sezon bitecek 'den, sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. O menajer, yıldız futbolcu için fiyat istedi. İşte ayrıntılar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 11:06
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Feghouli müjdesi! O menajer fiyat istedi

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan 'da sezon sonu yaprak dökümü yaşanabilir.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Feghouli müjdesi! O menajer fiyat istedi

Sarı-kırmızılı takımda gidecek isimler yavaş yavaş netleşirken, sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 'yle ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Feghouli müjdesi! O menajer fiyat istedi

Çin hükümetinin sınırlama kararı sonrasında, Asya futbolunun rotası yavaş yavaş Japonya'ya kaymaya başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Feghouli müjdesi! O menajer fiyat istedi

'a da güzel bir haber geldi. İlhan Mansız ve Alpay Özalan'ı, Japon Ligi'ne götüren menajer, sarı-kırmızılılarla temas kurdu ve Feghouli için fiyat istedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Feghouli müjdesi! O menajer fiyat istedi

Cezayirli oyuncuyu, Japonya'ya götürebileceğini 'a da bonservis bedeli kazandırabileceğini iletti.


Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Feghouli müjdesi! O menajer fiyat istedi

Sarı-kırmızılı takıma 2017 yazında İngiliz ekibi West Ham United'dan gelen , çıktığı toplam 128 karşılaşmada 29 gol atarken 27 de asist yaptı.

SON DAKİKA