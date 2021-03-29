Haberler Galatasaray Rebollo'dan Cavani'ye: Galatasaray'a git!

Rebollo'dan 'ye: 'a git!

'nın yardımcı antrenörü , 'dan ayrılması gerektiğini belirtip, "Milli takımdan pek çok arkadaşı 'da oynuyor. Örneğin; () ve Godin'le (Cagliari) beraber oynayabilir." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 20:26 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Rebollo'dan Cavani'ye: Galatasaray'a git!

'nın yardımcı antrenörü , 'dan ayrılması gerektiğini kaydetti. United ile 18 maça çıkıp 6 gol atan 'den sürekli oynaması durumunda daha çok verim alacaklarını belirtirken adres de gösterdi.

Rebollo, 34 yaşındaki golcüyle ilgili şunları söyledi: ya da daha iyi olduğu başka bir yer olması benim için hiç fark etmez. Milli takımdan pek çok arkadaşı 'da oynuyor. Örneğin; () ve Godin'le (Cagliari) beraber oynayabilir.

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