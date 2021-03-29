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'dan 3 imza! İşte sözleşme detayları

'de şampiyonluk kovalayan 'da gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmaları hız kazandı. Sezonun sona ermesinin ardından seçimli genel kurula gidecek olan sarı-kırmızılılarda yönetim, teknik heyetin talebi doğrultusunda 3 yıldıza imza attıracak. İşte sözleşme detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:15
Galatasaray'dan 3 imza! İşte sözleşme detayları

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan 'da gözler bir yandan da mevcut oyuncuların son durumlarına çevrilmiş durumda.

Galatasaray'dan 3 imza! İşte sözleşme detayları

Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan birçok futbolcusu olan sarı-kırmızılılarda flaş kararlar alınmaya başlandı.

Galatasaray'dan 3 imza! İşte sözleşme detayları

Takımdan ayrılacak isimleri belirleyen Aslan, yola devam edeceği oyuncular konusunda harekete geçiyor.

Galatasaray'dan 3 imza! İşte sözleşme detayları

3 İMZA BİRDEN!
Sarı kırmızılılarda teknik ekibin talebi doğrultusunda yönetim seçimli genel kurul öncesinde 3 futbolcu ile birden nikah tazeleyecek.

Galatasaray'dan 3 imza! İşte sözleşme detayları

Hürriyet'in haberine göre, Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalayan 'da yönetim Uruguaylı file bekçisinin ardından kaptan Arda Turan, Marcao ve Luyindama'nın kontratlarını uzatacak.

Galatasaray'dan 3 imza! İşte sözleşme detayları

'ın stoper ikilisinden 25 yaşındaki Marcao ve 27 yaşındaki Christian Luyindama ile 3'er yıllık, sarı kırmızılı kulübün 34 yaşındaki kaptanı Arda ile 1 senelik daha sözleşme yapılacak.

Galatasaray'dan 3 imza! İşte sözleşme detayları

yönetimi Arda için sezon başında yapılan opsiyon kriterinin devreye girmesini hiç ama hiç dikkate almayacak. Hem saha içi hem de saha dışında Arda'nın takıma yaklaşımı, performansı ve Florya'daki ağabey rolüne tam not verilen ve 4 maç daha ilk 11'de yer alması halinde sözleşmesi otomatikman uzayacak olan kaptan için bu başarı maddesi gerçekleşmese de imzaları atacak.

Galatasaray'dan 3 imza! İşte sözleşme detayları

Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Muslera'dan sonra takımın diğer kaptanı Arda Turan ile sezon bitimi beklenmeden 1 yıllık daha kontrat yapılacak.

Galatasaray'dan 3 imza! İşte sözleşme detayları

MARCAO VE LUYINDAMA'YA ZAM
Marcao ile Luyindama'nın sözleşmeleri uzatılırken ikilinin ücretlerine de iyileştirme yapılacak. Marcao yıllık 850 bin Euro, Luyindama ise 1 milyon 50 bin Euro ücret alırken yapılacak yeni kontratlarla birlikte bu futbolcuların maaşının aynı seviyeye getirileceğe öğrenildi.

Galatasaray'dan 3 imza! İşte sözleşme detayları

Hem Marcao'nun hem de Luyindama'nın yıllık ücretinin 1.3-1.4 milyon euro bandında olması bekleniyor. Yönetimin bu yaklaşımının son dönemde performansları tartışılan iki futbolcunun oyununa da pozitif yansıması bekleniyor.

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