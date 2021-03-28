Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 10 numara gelişmesi! Fatih Terim'den sürpriz karar

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile sağlamlaştıran sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Younes Belhanda ile yollarını ayırdıktan sonra 10 numara arayışına giren Aslan'a menajerler tarafından yıldız oyuncu önerildi.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Fiorentina ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Valentin Eysseric'i öneriyor menajerler.
TERİM ONAY VERMEDİ
Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 29 yaşındaki Eysseric'e onay vermemiş.