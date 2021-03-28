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Son dakika transfer haberi: 'da 10 numara gelişmesi! 'den süpriz karar

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hesapları yapan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. ile yollarını ayırdıktan sonra 10 numara arayışına giren sarı kırmızılılara menajerler tarafından yıldız oyuncu önerildi. Ancak teknik direktör , bu oyuncuya onay vermedi. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 18:12
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 10 numara gelişmesi! Fatih Terim'den süpriz karar

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 10 numara gelişmesi! Fatih Terim'den süpriz karar

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 10 numara gelişmesi! Fatih Terim'den süpriz karar

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile sağlamlaştıran sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 10 numara gelişmesi! Fatih Terim'den süpriz karar

Younes ile yollarını ayırdıktan sonra 10 numara arayışına giren Aslan'a menajerler tarafından yıldız oyuncu önerildi.


Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 10 numara gelişmesi! Fatih Terim'den süpriz karar

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 10 numara gelişmesi! Fatih Terim'den süpriz karar

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Fiorentina ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Valentin Eysseric'i öneriyor menajerler.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 10 numara gelişmesi! Fatih Terim'den süpriz karar

TERİM ONAY VERMEDİ

Ancak Teknik Direktörü , 29 yaşındaki Eysseric'e onay vermemiş.

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