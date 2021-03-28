Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 10 numara gelişmesi! Fatih Terim'den süpriz karar

Spor Toto Süper Lig 'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile sağlamlaştıran sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.



