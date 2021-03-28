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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da orta saha sil baştan! Fatih Terim düğmeye bastı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ı sezon sonunda zorlayacak konulardan birisi de orta saha... Sarı kırmızılılarda yedi orta sahadan beşinin sözleşmesinin bitecek olması Fatih Terim'i harekete geçirdi. İşte Terim'in orta saha planları... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 22:03 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da orta saha sil baştan! Fatih Terim düğmeye bastı

Galatasaray'ı sezon sonunda zorlayacak konulardan birisi de orta saha... Fatih Terim'in elinde ortada oynatabileceği , Gedson, Etebo, , , ve bulunuyor. Bu 7 isimden 5'inin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Zaten sadece Taylan, Gedson, ve Etebo'nun gerçek mevkileri orta saha…

sol bek, Arda Turan ile ise kanat forveti… , Feghouli ile Arda Turan gelecek sezon büyük ihtimalle takımda olacak. Etebo olmayacak. Gedson, Ömer ve Akbaba'nın durumları ise şüpheli... Ancak Terim gelecek sezon yepyeni bir orta saha projesi üzerinde çalışıyor. Gerçek mevkileri orta saha olan oyuncular istiyor.

İLK HEDEF VIDAL VE DRAXLER

İşte Terim'in yeni orta saha planları:

* Taylan'ın yanına onu yedekleyecek bir ön libero…
* Gedson; kalma ihtimali zayıf ama kalırsa onu birinci derece zorlayacak bir 8 numara... Giderse hem direkt 11'de oynayacak bir 8 numara. Hem de Etebo olmayacağı için yedeğine bir isim...
* gitti. Emre Akbaba ile henüz anlaşma yapılmadı. Vidal, Draxler tarzında takımın lideri olacak bir 10 numara gündemde…
* Emre Akbaba da kalmazsa, alınacak birinci 10 numarayı zorlayacak, genç potanstiyelli bir isim.

MORUTAN'IN TALİBİ ÇOK
Galatasaray'ın gündemindeki orta saha adaylarından birisi de Olimpiu Morutan... forması giyen 21 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Fatih Terim yakından takip ediyor. 2023 yılına kadar anlaşması bulunan Morutan, Galatasaray'ın yanı sıra , , , gibi takımların da listesinde yer alıyor.

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