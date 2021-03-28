Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz hamle! Hatayspor maçında ona şans verecek

Son dakika spor haberi: 'den sürpriz hamle! maçında ona şans verecek

Son dakika haberleri... 'in 31. haftası itibarıyla lider 'ın 3 puan gerisinde yer alan Galatasaray, milli aranın ardından 'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör 'in, bir süredir forma şansı bulamayan o ismi 11'de oynatabileceği konuşuluyor. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 10:58
Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz hamle! Hatayspor maçında ona şans verecek

'de son olarak sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan , milli aranın ardından deplasmanına çıkacak. Bu karşılaşma öncesi 'den sürpriz değişiklikler gelebilir. İşte ayrıntılar...

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz hamle! Hatayspor maçında ona şans verecek

Oynadığı dönemde verilen şansları iyi kullanan, yokluğunda ise teknik kadronun hamle şansını azaltan Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, milli aradan sonra yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz hamle! Hatayspor maçında ona şans verecek

Milliyet'te yer alan habere göre 25 yaşındaki futbolcu, 11 maçtır çeşitli nedenlerle forma giyememişti. Son olarak 17 Ocak'taki maçında ilk onbirde sahaya çıkıp bu maçta 80 dakika sahada kalan Oğulcan sakatlanmış ve daha sonra 5 maçta oynamamıştı.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz hamle! Hatayspor maçında ona şans verecek

Uyluk problemi yaşayan sarı-kırmızı oyuncu, sakatlığı nedeniyle Denizli, Malatya, Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında görev yapamamıştı.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz hamle! Hatayspor maçında ona şans verecek

Oğulcan için talihsizlikler burada bitmedi. Rize ile olan sözleşmesini haksız feshettiği için, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan 6 maç men cezası aldı, Tahkim Kurulu bunu 3'e indirdi. Böylece Oğulcan; Kasımpaşa, Alanya ve Erzurum maçlarında da cezası nedeniyle yer bulamadı.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz hamle! Hatayspor maçında ona şans verecek

Genç forvet, cezası sona ermesine karşın Ankaragücü, Sivas ve Kayseri maçlarında ise kadroya bile alınmadı. Son olarak Çaykur Rizespor'a karşı maç kadrosuna alınan oyuncu, bu karşılaşmada da süre alamadı.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz hamle! Hatayspor maçında ona şans verecek

Sistem üzerinde değişiklik düşünen ve tek forvetli sisteme geçmeyi planlayan teknik direktör 'in, Feghouli'yi 10 numaraya çekip, sağ kanatta ise Kerem veya Oğulcan'dan birini sahaya sürmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz hamle! Hatayspor maçında ona şans verecek

Oğulcan, sağ kanatta sezon içerisinde iyi işlere imza atarken, Terim yetenekli futbolcuyu ikinci forvet gibi kullanmıştı.

SON DAKİKA