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Son dakika spor haberi: Alioski ’yı karıştırdı! İngilizler ve ...

Alioski'nin 'la ön sözleşme yapmasının yankıları 'de dinmiyor. İngilizler, Cimbom'un yeni beki Alioski ile yatıp kalkıyor. taraftarları Alioski'yi sarı-kırmızılı formayı giymemesi için adeta tehdit ediyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 00:09 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Alioski Ada’yı karıştırdı! İngilizler ve Galatasaray...

Alioski'nin 'la ön sözleşme yapmasının yankıları 'de dinmiyor. taraftarları Kuzey Makedon oyuncuyu, 2000 yılındaki olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giymemesi için adeta tehdit ediyor. Taraftarların bu konuda sakin olmasını isteyen eski İngiliz futbolcu , Alioski'nin kişisel tercihine saygı duyulması gerektiğini söyledi. Whelan, "Bu sadece kişisel, onun kişisel futbol seçimi. Kendi kariyerine bakması gereken biri. 'te yaptıklarından dolayı hatırlanmalıdır" diye konuştu.

Galatasaray'ın Leeds United ile sözleşmesi biten Alioski ile gelecek sezon için söz kestiği ifade edilmişti. Makedon oyuncu, kiralık sözleşmesi sona erecek olan 'nin yerine forma giyecek.

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