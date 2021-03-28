Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Emre Mor

Celta Vigo'da disiplinsiz tavırlarıyla dikkat çeken, performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi.

Todofichajes'te yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre, Celta Vigo Teknik Direktörü Eduardo Coudet, Emre Mor'u takımda görmek istemiyor. Haberde oyuncunun gelecek sezon Celta Vigo'da forma giyemeyeceği kesinleşti. Emre Mor'un da Celta Vigo'da formak giymek istemediği ve Galatasaray'a dönmek istediği vurgulandı.