Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Emre Mor

Spor Toto Süper Lig'de bitime 11 hafta kala, maç eksiği bulunan lider Beşiktaş'ın 3 puan arkasında ikinci sırada yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de bitime 11 hafta kala, maç eksiği bulunan lider Beşiktaş'ın 3 puan arkasında ikinci sırada yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Gelecek sezon kadrosunu büyük ölçüde değiştirmeyi planlayan ve Onyekuru ile Mohamed gibi genç isimlere yönelmek isteyen sarı- kırmızılılar için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.
Habere göre Aslan'ın eski yıldızı yeniden Galatasaray'da forma giymek istiyor. İşte haberin detayları...
Celta Vigo'da disiplinsiz tavırlarıyla dikkat çeken, performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi.
Todofichajes'te yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre, Celta Vigo Teknik Direktörü Eduardo Coudet, Emre Mor'u takımda görmek istemiyor. Haberde oyuncunun gelecek sezon Celta Vigo'da forma giyemeyeceği kesinleşti. Emre Mor'un da Celta Vigo'da formak giymek istemediği ve Galatasaray'a dönmek istediği vurgulandı.
Haberin detayında Celta Vigo'nun Emre Mor için 1.5 milyon Euro transfer bedeli belirlediği ve bu bonservisi getirmesi halinde oyuncuyu Galatasaray'a göndereceği iddia edildi.