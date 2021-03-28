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Son dakika haberleri | 'ın eski yıldızı geri dönüyor!

'de lider 'ın 3 puan arkasında ikinci sırada bulunan 'da, gelecek sezon için de çalışmalar devam ediyor. basınında çıkan iddialara göre sarı-kırmızılıların eski yıldızı yeniden parçalı formayı giymek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 11:01
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Emre Mor

'de bitime 11 hafta kala, maç eksiği bulunan lider 'ın 3 puan arkasında ikinci sırada yer alan 'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Emre Mor

Gelecek sezon kadrosunu büyük ölçüde değiştirmeyi planlayan ve ile gibi genç isimlere yönelmek isteyen sarı- kırmızılılar için basınından flaş bir iddia geldi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Emre Mor

Habere göre Aslan'ın eski yıldızı yeniden 'da forma giymek istiyor. İşte haberin detayları...

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Emre Mor

'da disiplinsiz tavırlarıyla dikkat çeken, performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan 'un 'a transfer olacağı iddia edildi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Emre Mor

Todofichajes'te yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre, Teknik Direktörü , 'u takımda görmek istemiyor. Haberde oyuncunun gelecek sezon Celta Vigo'da forma giyemeyeceği kesinleşti. Emre Mor'un da Celta Vigo'da formak giymek istemediği ve 'a dönmek istediği vurgulandı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Emre Mor

Haberin detayında 'nun için 1.5 milyon Euro transfer bedeli belirlediği ve bu bonservisi getirmesi halinde oyuncuyu 'a göndereceği iddia edildi.

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