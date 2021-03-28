Galatasaray için bomba transfer iddiası! Aleksandar Kolarov...

Galatasaray, sezon sonunda kadrosuna katacağı isimler için yoğun mesai harcarken, İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

İtalya Serie A devi Inter ile sözleşmesi sona erecek Aleksandar Kolarov'un, sarı kırmızılılara transfer olabileceği ifade edildi.

Çizme medyasından yansıyan bilgilere göre Sırp yıldıza Galatasaray ile beraber Sampdoria ve Atalanta da talip oldu.

SEZON SONUNDA AYRILACAK

30 Haziran 2021 tarihinde Inter ile olan sözleşmesi sona erecek Kolarov'un, bu sezon sadece 11 müsabakada forma giymesinden dolayı takımında kalmayacağı ve ayrılacağı yazıldı.