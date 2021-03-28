Haberler Galatasaray Galatasaray için bomba transfer iddiası! Aleksandar Kolarov...

için bomba iddiası! ...

'da son dakika haberi... Sezon sonunda kadroya dahil edilecek isimler için çalışmalarını yürüten sarı kırmızılıların, Sırp yıldız 'un peşinde olduğu iddia edildi. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Aslan, yıldız ismi transfer etmek istiyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 17:14 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 17:16
Galatasaray için bomba transfer iddiası! Aleksandar Kolarov...

, sezon sonunda kadrosuna katacağı isimler için yoğun mesai harcarken, İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

İtalya Serie A devi Inter ile sözleşmesi sona erecek 'un, sarı kırmızılılara olabileceği ifade edildi.

Çizme medyasından yansıyan bilgilere göre Sırp yıldıza Galatasaray ile beraber Sampdoria ve Atalanta da talip oldu.

SEZON SONUNDA AYRILACAK
30 Haziran 2021 tarihinde Inter ile olan sözleşmesi sona erecek Kolarov'un, bu sezon sadece 11 müsabakada forma giymesinden dolayı takımında kalmayacağı ve ayrılacağı yazıldı.

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