Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Galatasaray'a

Bir süredir santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü.
Bir süredir santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü.
Yeni sezonda takımda bazı değişiklikler yaşayacak olan sarı-kırmızılılar, ayrılacak olan isimlerin yerine güçlü takviyeler yapmayı amaçlıyor.
Radamel Falcao, MLS Ligi ekibi Inter Miami ile dirsek temasını sürdürüyor. West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne'nin ise geri dönüşüne sıcak bakılmıyor.
Halil Dervişoğlu'nun da kiralık sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı önceliği golcü transferine çeviren Galatasaray, aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu.
BENTEKE BOMBASI!
Yeni Asır'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Crystal Palace ile sezon sonu sözleşmesi bitecek 30 yaşındaki Christian Benteke'yi gündemine aldı.
Yönetimin tecrübeli golcü ile temasa geçeceği ifade edildi. 5 sezondur Crystal Palace'da forma giyen Benteke ilk sezon 40 maçta 18 gol attıktan sonra bir türlü istediği performansı gösteremedi.
22 Premier Lig maçına çıkan Benteke 5 gollük bir performans ortaya koydu. Standard Liege, KRC Genk, KV Kortrijk, KV Mechelen'de de forma giyen tecrübeli futbolcu, 2012'de 7 milyon pound karşılığında Aston Villa ile dört sezonluk sözleşme imzaladı.
2015'te de toplam 46.5 milyon Euro karşılığında Liverpool ile sözleşme imzalayan ancak Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un gözüne girmeyi başaramayan Belçikalı, 42 maçta 10 gol, 4 asistlik performans göstermesine rağmen takımda kalamadı.
35 MİLYON EURO'YA GİTTİ
Liverpool golcü oyuncu Benteke'yi 46.5 milyon Euro'ya transfer ettikten sadece 1 yıl sonra Crystal Palace'a 35 milyon Euro'ya sattı.