Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Galatasaray'a

22 Premier Lig maçına çıkan Benteke 5 gollük bir performans ortaya koydu. Standard Liege, KRC Genk, KV Kortrijk, KV Mechelen'de de forma giyen tecrübeli futbolcu, 2012'de 7 milyon pound karşılığında Aston Villa ile dört sezonluk sözleşme imzaladı.

2015'te de toplam 46.5 milyon Euro karşılığında Liverpool ile sözleşme imzalayan ancak Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un gözüne girmeyi başaramayan Belçikalı, 42 maçta 10 gol, 4 asistlik performans göstermesine rağmen takımda kalamadı.