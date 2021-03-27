Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Galatasaray'a

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Dünyaca ünlü golcü 'a

Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren 'dan gündem yaratan bir hamle geldi. Golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar aradığı ismi 'de buldu. , sezon sonu bonservisi sona erecek olan dünyaca ünlü yıldızla ilk temasa geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 10:07
Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Galatasaray'a

Bir süredir santrfor arayışlarını sürdüren , dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Galatasaray'a

Yeni sezonda takımda bazı değişiklikler yaşayacak olan sarı-kırmızılılar, ayrılacak olan isimlerin yerine güçlü takviyeler yapmayı amaçlıyor.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Galatasaray'a

Radamel Falcao, MLS Ligi ekibi Inter Miami ile dirsek temasını sürdürüyor. West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne'nin ise geri dönüşüne sıcak bakılmıyor.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Galatasaray'a

Halil Dervişoğlu'nun da kiralık sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı önceliği golcü transferine çeviren , aradığı ismi İngiltere 'de buldu.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Galatasaray'a

BENTEKE BOMBASI!
Yeni Asır'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Crystal Palace ile sezon sonu sözleşmesi bitecek 30 yaşındaki Christian Benteke'yi gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Galatasaray'a

Yönetimin tecrübeli golcü ile temasa geçeceği ifade edildi. 5 sezondur Crystal Palace'da forma giyen Benteke ilk sezon 40 maçta 18 gol attıktan sonra bir türlü istediği performansı gösteremedi.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Galatasaray'a

22 maçına çıkan Benteke 5 gollük bir performans ortaya koydu. Standard Liege, KRC Genk, KV Kortrijk, KV Mechelen'de de forma giyen tecrübeli futbolcu, 2012'de 7 milyon pound karşılığında Aston Villa ile dört sezonluk sözleşme imzaladı.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Galatasaray'a

2015'te de toplam 46.5 milyon Euro karşılığında Liverpool ile sözleşme imzalayan ancak Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un gözüne girmeyi başaramayan Belçikalı, 42 maçta 10 gol, 4 asistlik performans göstermesine rağmen takımda kalamadı.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Galatasaray'a

35 MİLYON EURO'YA GİTTİ
Liverpool golcü oyuncu Benteke'yi 46.5 milyon Euro'ya transfer ettikten sadece 1 yıl sonra Crystal Palace'a 35 milyon Euro'ya sattı.

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