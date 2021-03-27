Son dakika spor haberleri: Serdar Tatlı'dan şok çıkış! "Fatih Terim'i neden atmadın?"

"DERBİDE DE AYNISI OLDU"

Tatlı, yine Beşiktaş-F.Bahçe maçında Sergen Yalçın'ın hakem kararlarına tepki gösteren görüntüleri eşliğinde "Bu ihlalleri gördükçe canımız acıyor. Antrenörlerin bu görüntülerine izin vermeyin. Dördüncü hakem ve hakem buna müsaade etmeyecek" diyerek hakemleri sert bir şekilde uyardı.

"LARIN'E ÇELME NET BİR DELİL"

Başakşehir-Beşiktaş maçındaki pozisyon için hakemler ikiye bölündü. Beşiktaş cephesi "VAR niye karışmıyor" diye isyan etmişti. MHK da "Rafael, Larin'e çelme takıyor, VAR karışmalıydı. Net bir delil var. Bu, görüntülerle sabit" dedi. Ancak, MHK, VAR'daki Mustafa Öğretmenoğlu'nu dört gün sonraki Antalya-Alanya kupa yarı finaline tayin etti.