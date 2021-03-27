Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yönetimden 3 yıldız istedi! İşte o isimler...

Son dakika spor haberi: 'da yönetimden 3 yıldız istedi! İşte o isimler...

Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü , 'ın yıldızları , ve Umut Meraş'ı kadrosunda istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 00:49
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim yönetimden 3 yıldız istedi! İşte o isimler...

önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör 'in yönetimden 3 yıldızın alınmasını istediği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Terim, 'da başarıyla mücadele eden , ve Umut Meraş'ı önümüzdeki sezon Galatasaray'da görmek istediğini iletti. Kenan Karaman'ın ile bu yaz sözleşmesi bitiyor. Sol kanat oyuncusu Umut Meraş'ın temsilcisi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kaan Ayhan'ın ise ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var.

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