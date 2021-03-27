Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden Galatasaray açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşma için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarında gaza basıldı.
Cimbom'da listenin başında ise sezon sonunda Inter ile olan sözleşmesi sona erecek olan Arturo Vidal bulunuyor.
Galatasaray'ın transfer listesinde olan yıldız futbolcu için Marsilya ve Flamengo'nun da devrede olduğu iddia edilmişti.
Şilili futbolcunun Güney Amerika temsilcisi Fernando Felicevich ise futbolcusunun geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler:
"Vidal gibi bir futbolcuya her an, her dönem transfer teklifleri gelmesi çok normaldir. Ancak, Vidal tekliflere rağmen Inter'de kalma niyetinde.
Vidal'in şu an tek isteği İtalya şampiyonluğunu kazanmak ve gelecek sezon Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak."
Kariyerinde Leverkusen, Juventus, Bayern, Barcelona gibi kulüpler olan 33 yaşındaki Arturo Vidal, bu sezon Inter formasıyla 30 maça çıktı ve 2 gol atıp 2 asist yaptı.