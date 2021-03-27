Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden Galatasaray açıklaması

Son dakika spor haberi: 'in menajerinden açıklaması

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda listenin başında ise sezon sonunda Inter'den ayrılması beklenen geliyor. Şilili futbolcunun menajeri yıldız futbolcunun geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 16:08
Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden Galatasaray açıklaması

'in 32. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden Galatasaray açıklaması

Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşma için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarında gaza basıldı.

Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden Galatasaray açıklaması

Cimbom'da listenin başında ise sezon sonunda Inter ile olan sözleşmesi sona erecek olan bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden Galatasaray açıklaması

'ın transfer listesinde olan yıldız futbolcu için Marsilya ve Flamengo'nun da devrede olduğu iddia edilmişti.

Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden Galatasaray açıklaması

Şilili futbolcunun Güney Amerika temsilcisi Fernando Felicevich ise futbolcusunun geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler:

Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden Galatasaray açıklaması

"Vidal gibi bir futbolcuya her an, her dönem transfer teklifleri gelmesi çok normaldir. Ancak, Vidal tekliflere rağmen Inter'de kalma niyetinde.

Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden Galatasaray açıklaması

Vidal'in şu an tek isteği İtalya şampiyonluğunu kazanmak ve gelecek sezon Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak."

Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden Galatasaray açıklaması

Kariyerinde Leverkusen, Juventus, Bayern, Barcelona gibi kulüpler olan 33 yaşındaki , bu sezon Inter formasıyla 30 maça çıktı ve 2 gol atıp 2 asist yaptı.

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