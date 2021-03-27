Son dakika spor haberi: Arturo Vidal'in menajerinden Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın transfer listesinde olan yıldız futbolcu için Marsilya ve Flamengo'nun da devrede olduğu iddia edilmişti.

Şilili futbolcunun Güney Amerika temsilcisi Fernando Felicevich ise futbolcusunun geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler: