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Son dakika haberi: Bunu kimse beklemiyordu! ...

'de şampiyonluğu kovalayan , bir yandan da gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör 'in raporuna göre hamlelerini yapan sarı-kırmızılılarda sezonun bitiminin ardından ayrılık rüzgarı yaşanacak. İşte o isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 16:09
Son dakika Galatasaray haberi: Bunu kimse beklemiyordu! Sofiane Feghouli...

Bu sezon sonunda seçime gidecek olan yönetiminde 3+2 yıllığına sözleşme imzalayan teknik direktör 'in hangi yönetim gelirse gelsin devam edeceği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Bunu kimse beklemiyordu! Sofiane Feghouli...

Milliyet'in haberine göre, iç transfere yönelen sarı-kırmızılı takımın yollarını ayıracağı isimleri belirledi.

İşte Galatasaray'da yaşanacak ayrılık rüzgarı...

Son dakika Galatasaray haberi: Bunu kimse beklemiyordu! Sofiane Feghouli...

İLK YOLCU BELHANDA
Sezon sonunda takımda sözleşmesi bitecek olan oyuncular ile birlikte mukavelesi devam eden isimlerle de yolları ayırmanın planlarını yapan 'da yönetim, ilk önce Belhanda ile yolları ayırmıştı. Belhanda, Sivasspor maçı sonrasında yönetimi saha zemininin kötü olmasından dolayı eleştirmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Bunu kimse beklemiyordu! Sofiane Feghouli...

BELHANDA'DAN SONRA FEGHOULI
Bu gelişmelerin hemen ardından Terim'in yeni sezon maaş yükünün fazla olması nedeniyle devam etmeyeceği isimlerin başında gelen Feghouli ile de yolların ayrılacağı iddia edildi. Yıldız oyuncunun 2022'e kadar sözleşmesi bulunuyor ancak yönetim gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi

Son dakika Galatasaray haberi: Bunu kimse beklemiyordu! Sofiane Feghouli...

EMRE AKBABA'YA SÜRPRİZ TELEFON
'a Alanyaspor'dan transfer olan ve istenilen performansa bir türlü ulaşamayan Emre Akbaba da ayrılacak isimler arasında. Sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncuya Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan yeni sezon için telefon geldi. Emre'nin yeni sezonda yüksek ihtimalle Trabzonspor forması giyeceği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Bunu kimse beklemiyordu! Sofiane Feghouli...

MUSLERA GELDİ FATİH AYRILIYOR
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sonrası 8 ay forma giyemeyen Muslera müthiş bir geri dönüş yapıp kaleyi geri almıştı. Sarı kırmızılılar sezonun ilk yarısında Uruguaylı'nın yokluğunda Kasımpaşa'dan transfer ettiği Fatih Öztürk'ü transfer etmişti ancak Fatih'in kötü performansı sonunu getirdi. Sezonunda takımdan ayrılacak isimlerin arasında tecrübeli file bekçisi de yer alıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Bunu kimse beklemiyordu! Sofiane Feghouli...

BABEL YENİDEN LİSTEDE
Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde şampiyonluk yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergileyen futbolcu, 'da bir türlü bekleneni veremedi.

Son dakika Galatasaray haberi: Bunu kimse beklemiyordu! Sofiane Feghouli...

Geçtiğimiz sezon ülkesinin Ajax takımına kiralanan oyuncu, orada da bekleneni veremeyince yeniden 'ın yolunu tutmuştu. Sarı Kırmızılıların gelecek sezon planları arasında yer almayan futbolcu için sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Bunu kimse beklemiyordu! Sofiane Feghouli...

ŞENER'E SÜRPRİZ TALİP
Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde 'a transfer olan Şener Özbayraklı'nın da sözleşmesi sona eriyor. İstenilen performansı gösteremeyen ve Yedlin'in de transfer edilmesiyle forma şansı bulamayacak olan milli oyuncunun şimdiden talibi çıktı. Bu sezon TFF 1. Lig'de fırtına gibi eden Giresunspor tecrübeli sağ bek oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Bunu kimse beklemiyordu! Sofiane Feghouli...

ETEBO DA YOLCU
'da bekleneni veremeyen isimlerden biri olan Etebo da sezon sonunda Sarı Kırmızılı formaya veda edecek isimler arasında yer alıyor. Stoke City'den kiralanan futbolcu, sezon başında 675 Bin € kiralama ücreti ile takıma katılmıştı. Belhanda'nın gidişinden sonra forma şansı bulsa da Terim orta sahada Taylan Antalyalı ve Gedson Fernandes'i tercih ediyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Bunu kimse beklemiyordu! Sofiane Feghouli...

LINNES EZELİ RAKİBE
Uzun yıllardır forması terleten Norveçli bek oyuncusu Martin Linnes'e de yol göründü. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren yıldız ile devam etmeme kararı alındı.

Son dakika Galatasaray haberi: Bunu kimse beklemiyordu! Sofiane Feghouli...

Hem sol hem sağ bekte forma giyebilen tecrübeli oyuncu Türkiye'den ayrılmak istemediği için menajeri Trabzonspor'a önerdiği gündeme gelmişti. Bedelsiz olarak transfer olacak olan 29 yaşındaki futbolcuya bordo mavili ekip sıcak bakıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Bunu kimse beklemiyordu! Sofiane Feghouli...

SARACCHI İLE YOLLARIN AYRILMASI KESİNLEŞTİ
'da 2 sezon kiralık olarak forma giyen ve bir türlü sakatlık problemini aşamayan Saracchi ile de yolların ayrılması kesinleşti. Yüksek maliyeti nedeniyle yönetimin devam etmek istemediği yıldızın yerine Galatasaray Leeds United ile sözleşmesi sona erecek olan Ezgjan Alioski'nin peşinde.

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