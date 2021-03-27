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Son dakika haberi: Belhanda'nın yerine o yıldız! çok istiyor

Son dakika spor haberi: gelecek sezonun transferleri için kolları erkenden sıvadı. , Belhanda'nın yokluğunu Arjantinli yıldız ile doldurmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 22:15 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberi: Belhanda'nın yerine o yıldız! Fatih Terim çok istiyor

gelecek sezonun transferleri için kolları erkenden sıvadı. Mevcut idarecilerin görevde kalıp kalmayacağı belirsiz olsa da yeni seçilecek her yönetim ile çalışmayı planladığı için transfer çalışmalarında bir aksama yaşanmıyor. Sarı-kırmızılılar da bu doğrultuda 'un listesi üzerinden çalışmalarını sürdürüyor.

Hedefteki isim 'ın yıldızı . Daha önce de sarı-kırmızılı ekibin gündeminde yer alan 28 yaşındaki oyuncu, Belhanda'dan boşalan 10 numaralı formayı alacak. Galatasaray bonservisi yüksek olan futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Lanzini bu sezon 19 maçta 1 gol, 3 asist yaptı.

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