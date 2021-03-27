Galatasaray'da Ryan Babel şarkıcı oldu! İlk parçası 2 Nisan'da çıkacak

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'in otobiyografik albümünden "Young Champ" isimli şarkısı 2 Nisan'da piyasaya çıkacak.

Ryan Babel, hayat hikayesini kitap yerine müzikle anlatmayı seçtiğini belirtirken, "Müzik, hikayemi söylemenin doğal bir hali. Bu yüzden kariyerimin ve hayatımın farklı periyotlarını ilk albümümde 8 parçada paylaştım. Beni sadece futbol kariyerimden bilenler için kesinlikle şaşırtıcı olacak." dedi. Ryan Babel'in 8 parçadan oluşacak albümünün çıkış tarihi ise henüz netleşmedi.

Sosyal medyada oldukça aktif olan ve müzisyen arkadaşları bulunan Babel, bir süredir rap albümü için mesai harcıyordu.