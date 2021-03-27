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'da şarkıcı oldu! İlk parçası 2 Nisan'da çıkacak

'da yıldız futbolcu 'in şarkısı çıkıyor. Hollandalı oyuncunun "" (Genç şampiyon) isimli şarkısı 2 Nisan'da piyasaya çıkacak. 34 yaşındaki futbolcu, kariyeri ve hayatının farklı periyotlarını hazırladığı albümde paylaşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 09:37
Galatasaray'da Ryan Babel şarkıcı oldu! İlk parçası 2 Nisan'da çıkacak

'ın Hollandalı oyuncusu 'in otobiyografik albümünden "" isimli şarkısı 2 Nisan'da piyasaya çıkacak.

Ryan Babel, hayat hikayesini kitap yerine müzikle anlatmayı seçtiğini belirtirken, "Müzik, hikayemi söylemenin doğal bir hali. Bu yüzden kariyerimin ve hayatımın farklı periyotlarını ilk albümümde 8 parçada paylaştım. Beni sadece futbol kariyerimden bilenler için kesinlikle şaşırtıcı olacak." dedi. Ryan Babel'in 8 parçadan oluşacak albümünün çıkış tarihi ise henüz netleşmedi.

Sosyal medyada oldukça aktif olan ve müzisyen arkadaşları bulunan Babel, bir süredir albümü için mesai harcıyordu.

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