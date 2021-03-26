Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Leeds United'ın eski başkanı Peter Ridsdale'den Alioski'ye Galatasaray desteği!

Son dakika spor haberleri: 'ın eski başkanı 'den Alioski'ye desteği!

 basınında çıkan haberlere göre; ile ön protokol imzaladığı iddia edilen , taraftarları arasında tartışmaya yol açarken, İngiliz ekibinin eski başkanı , Makedon futbolcuya destek verdi. Ridsdale yaptığı açıklamada, Alioski'nin Galatasaray'a gitmesinin doğru bir karar olacağını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 21:07 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Leeds United'ın eski başkanı Peter Ridsdale'den Alioski'ye Galatasaray desteği!

basınında çıkan haberlere göre; ile ön protokol imzaladığı iddia edilen , taraftarları arasında tartışmaya yol açtı. Alioski'nin sarı-kırmızılı takımla anlaşmasını sert bir dille eleştiren taraftarlar, Makedon futbolcunun kadro dışı bırakılmasını istediler.
United eski başkanı ise Alioski'ye destek verdi. Ridsdale, "Alioski'nin kariyeri için en iyi olanı yapması gerekiyor. Galatasaray, Alioski için iyi bir adım olduğunu düşünüyorum, 'nde oynuyorlar ve genellikle 'de yerel ligi kazanıyorlar" ifadesini kullandı.

ÜZERİNDEN 21 YIL GEÇTİ
Alioski'nin Galatasaray'la anlaşması ile ilgili; İngiliz futbol uzmanı 'dan da bir açıklama geldi. Jordan, "Koşullar göz önüne alındığında Leeds taraftarlarının tepkisini anlayabilirsiniz. Ancak üzerinden 21 yıl geçti. Leeds ile hiçbir ilişkisi olmayan bireysel bir oyuncu" ifadesini kullandı.

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