Son dakika spor haberleri: Leeds United'ın eski başkanı Peter Ridsdale'den Alioski'ye Galatasaray desteği!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray ile ön protokol imzaladığı iddia edilen Ezgjan Alioski, Leeds United taraftarları arasında tartışmaya yol açtı. Alioski'nin sarı-kırmızılı takımla anlaşmasını sert bir dille eleştiren taraftarlar, Makedon futbolcunun kadro dışı bırakılmasını istediler.

Leeds United eski başkanı Peter Ridsdale ise Alioski'ye destek verdi. Ridsdale, "Alioski'nin kariyeri için en iyi olanı yapması gerekiyor. Galatasaray, Alioski için iyi bir adım olduğunu düşünüyorum, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve genellikle Türkiye'de yerel ligi kazanıyorlar" ifadesini kullandı.

ÜZERİNDEN 21 YIL GEÇTİ

Alioski'nin Galatasaray'la anlaşması ile ilgili; İngiliz futbol uzmanı Simon Jordan'dan da bir açıklama geldi. Jordan, "Koşullar göz önüne alındığında Leeds taraftarlarının tepkisini anlayabilirsiniz. Ancak üzerinden 21 yıl geçti. Leeds ile hiçbir ilişkisi olmayan bireysel bir oyuncu" ifadesini kullandı.