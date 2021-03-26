Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Al Ain'in Marcao'ya yaptığı yıllık teklif belli oldu!

Son dakika spor haberi: Al Ain'in 'ya yaptığı yıllık teklif belli oldu!

Son dakika haberleri... 'de lider 'ın ardından ikinci sırada bulunan Galatasaray'da Brezilyalı stoper 'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı yönetimin sözleşme uzatmak istediği yıldız futbolcuya 'nden teklif gelmişti. O teklifin detayları belli oldu. İşte ayrıntılar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 09:59
Son dakika spor haberi: Al Ain'in Marcao'ya yaptığı yıllık teklif belli oldu!

'de son olarak sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan 'da 'nun sözleşmesini yenileme süreci krize neden oldu.

Son dakika spor haberi: Al Ain'in Marcao'ya yaptığı yıllık teklif belli oldu!

Gelecek sezon 900 bin euro'ya oynayacak olan Brezilyalı oyuncuya yönetim, en fazla 1.25 milyon önermiş, menajeri ise 1.75 milyon euro'da diretmişti.

Son dakika spor haberi: Al Ain'in Marcao'ya yaptığı yıllık teklif belli oldu!

İki taraf anlaşamayınca 'nun morali bozulmuş ve son haftalarda yaptığı hatalarla gündeme gelmişti. Hali hazırda eşiyle Dubai'de tatilde bulunan sambacının Al Ain takımıyla görüştüğü iddia edilmişti.

Son dakika spor haberi: Al Ain'in Marcao'ya yaptığı yıllık teklif belli oldu!

İddialara göre; BAE takımı 'ya yılda 2 milyon euro'luk bir teklif sundu. Bu yüzden Marcao'nun sözleşmesini yenilemek istemediği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Al Ain'in Marcao'ya yaptığı yıllık teklif belli oldu!

ADRESİ DEĞİŞEBİLİR

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen ve İtalya'yı gözüne kestiren , sezon başında Roma'nın kapısından dönmüştü.

Son dakika spor haberi: Al Ain'in Marcao'ya yaptığı yıllık teklif belli oldu!

Brezilyalı yıldızın, cazip teklif nedeniyle rotasını Al Ain'e de kırabileceği belirtiliyor.

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