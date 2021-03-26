Haberler Galatasaray Marcao'ya 2 milyon

'ya 2 milyon

'ın yıldızı 'ya takımı 'in yıllık 2 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ortaya çıktı. Bu yüzden Marcao'nun Galatasaray'la sözleşmesini yenilemek istemediği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 21:03 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 06:50
Marcao'ya 2 milyon

'da 'nun sözleşmesini yenileme süreci krize neden oldu. Gelecek sezon 900 bin euro'ya oynayacak olan Brezilyalı oyuncuya yönetim, en fazla 1.25 milyon önermiş, menajeri ise 1.75 milyon euro'da diretmişti. İki taraf anlaşamayınca Marcao'nun morali bozulmuş ve son haftalarda yaptığı hatalarla gündeme gelmişti. Hali hazırda eşiyle 'de tatilde bulunan sambacının takımıyla görüştüğü iddia edilmişti. İddialara göre; takımı Marcao'ya yılda 2 milyon euro'luk bir teklif sundu. Bu yüzden Marcao'nun sözleşmesini yenilemek istemediği öğrenildi.

ADRESİ DEĞİŞEBİLİR
Kariyerine 'da devam etmek isteyen ve 'yı gözüne kestiren Marcao, sezon başında 'nın kapısından dönmüştü. Brezilyalı yıldızın, cazip teklif nedeniyle rotasını Al Ain'e de kırabileceği belirtiliyor.

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