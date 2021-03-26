Galatasaray'da Arda Turan'dan Fatih Terim'e destek! O da terazi paylaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Arda Turan, teknik direktör Fatih Terim'e PFDK tarafından verilen 2 maçlık cezayı protesto etmek için kişisel sosyal medya hesabından 'adalet terazisi' paylaştı.

Arda Turan'dan önce Fatih Terim, dün akşam saatlerinde kararın resmen açıklanmasından birkaç saat sonra kişisel Twitter hesabının profil resmini 'adalet terazisi' ile değiştirmiş ve bu hareket kısa sürede sosyal medyada akıma dönüşmüştü. Binlerce Galatasaraylı taraftar, profil resimlerini 'adalet terazisi' ile değiştirmişti.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de önümüzdeki haftalarda oynayacak Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarında takımının başında olamayacak.

İŞTE ARDA TURAN'IN PAYLAŞIMI

