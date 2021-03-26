Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye tepki! "62 yıl neredeydin"

Galatasaray ile Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya geldi. Başkan Mustafa Cengiz, F.Bahçe'nin şampiyonluk sayılarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuru üzerine, başvurunun reddi için 6 sayfalık dilekçeyi federasyona vermek durumunda kaldıklarını söyledi. Kulüp televizyonunda katıldığı programda soruları yanıtlayan Cengiz, sarı-lacivertli kulübün gündem değiştirmek için böyle bir başvuruda bulunduğunu savundu.

İRKİLDİK, ÜRKTÜK

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yayıncı kuruluştaki bir programa katıldığını hatırlatan Cengiz, "Yorumcu denen zat, hem 28 şampiyonluğu söyledi, üstüne 'Bunu inşallah olumlu değerlendirirsiniz.' dedi. Soru soruluktan çıktı, hem savcı, hem yargıç hem bilirkişi oldu. Zor duruma düşürmenin ötesinde TFF Başkanı o sıkışma içinde öyle bir laf etti ki bizi hukuk adına ürküttü. 'Biz inceliyoruz' dedi. Bir irkildik, çünkü bildiklerimiz var" diye konuştu.

ÜFÜRMEK YETİYOR

Sarı-lacivertli kulübün başvuru zamanlamasını bilinçli olarak seçtiğini ileri süren başkan Mustafa Cengiz, "O kadar kırılgan bir camiaları var ki hemen rüzgara kapılıyorlar, üfürmeniz yetiyor. Bunu gördükten sonra biz bir komite kurduk, hemen hazırlandık. Altı sayfaya yakın dilekçeyi maalesef TFF'ye vermek durumunda kaldık" ifadelerini kullandı. Başkan Ali Koç'a çatan Cengiz, "Bu iflas etmiş tüccarın eski defterleri karıştırması babında bir hareket bu" dedi.

YILDIRIM FARKLI

"62 yıl olmuş. Fenerbahçe neden şampiyonluk olarak bizden öndeyken başvurmamış şampiyonluklar için?" diye soran Cengiz şöyle devam etti: Aziz Yıldırım biliyordu, tecrübeliydi. Onun adalet ve hukuk anlayışı farklıydı. Bu tip Bizansları sevmezdi. 62 yıl önceki bir şeyi neden şimdi getiriyorsun? Biz onların hiçbir şampiyonluğuna laf etmeyiz. Bu yasa ve düzen koyucular aptal mı? Bir yılda iki şampiyonluk istiyorlar. Ben asla böyle bir hata yapacağını sanmıyorum!..

BİR SEZONDA 2 ŞAMPİYON OLMAZ

Sarı-kırmızılı kulübün başvurusunda, konuyla ilgili hukuka aykırı bir kararın verilmesi durumunda Türk futbolunun telafisi imkansız zararlara uğrayacağı belirtilerek haklılıklarına dair 13 madde sıralandı. İşte o maddeler:

Daha önce verilmiş Tahkim Kurulu'nun kararı kesindir. Başvuru, incelenmeksizin reddedilmelidir.

Başvuru konusu şampiyonluklar "Lig müsabakaları statüsü" kapsamı dışındadır.

Talep edilen şampiyonluklara konu dönemlerde gerçekleşen organizasyonlar düzenli ve sürekli değildir.

"Türkiye futbol birinciliği" lig usulüne değil, eleme usulüne tabidir.

Türkiye futbol birinciliği, sürekli ve düzenli bir organizasyon değildir.

Milli küme kesinlikle ulusal bir organizasyon değildir.

Milli Küme süreklilik arz eden bir lig değildir

"Milli Küme" ana turnuva niteliği kazanamamıştır.

1937 yılında, turnuvaya katılmaya hak kazanan İzmir takımlarının, bu hakları ellerinden alınmıştır.

Bir sezonda iki ayrı şampiyon olmaz.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Milli küme ve Türkiye Futbol Birinciliği şampiyonlarının Türkiye Şampiyonu olarak kabul edilemeyeceği açıklanmıştır.