Haberler Galatasaray Younes Belhanda için sürpriz transfer gelişmesi! Görüşmeler başladı

için sürpriz transfer gelişmesi! Görüşmeler başladı

'dan olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından yeni takım arayışlarına giren ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan habere göre Faslı yıldıza La Liga ekibi talip oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 17:14 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 17:51
Younes Belhanda için sürpriz transfer gelişmesi! Görüşmeler başladı

'ın sözleşmesini feshettiği Faslı futbolcu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor... Başakşehir ve diğer İstanbul kulüpleriyle temaslarda olduğu iddia edilen yıldız ismin rotasını La Liga'ya çevirebileceği ifade edildi.

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre şu anda serbest oyuncu statüsünde olması nedeniyle kulübü, Belhanda'nın transferine sıcak bakıyor.

Öte yandan gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak isteyen kulüpte teknik direktör Javi Garcia da, Belhanda'nın takımına kazandırılmasını istiyor.

YENİDEN YÜKSELMEK İSTİYORLAR
Bununla beraber Valencia'nın, gelecek sezondan itibaren yeniden eskisi gibi şaşalı günlerine dönmek istediği ve bu nedenle Belhanda'nın takımda önemli bir rol oynayabileceği aktarıldı.

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