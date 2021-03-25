Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: İspanyol basını Galatasaray'ın istediği stoperi duyurdu!

Son dakika spor haberi: İspanyol basını 'ın istediği stoperi duyurdu!

Son dakika haberleri... 'de lider 'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda hedef savunmayı güçlendirmek. İspanyol basını, Galatasaray'ın gündemindeki stoperi duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 11:33
Son dakika spor haberi: İspanyol basını Galatasaray'ın istediği stoperi duyurdu!

'de bu sezon zirve yarışı veren , son hafta sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek şok bir mağlubiyet yaşamıştı.

Son dakika spor haberi: İspanyol basını Galatasaray'ın istediği stoperi duyurdu!

Sarı-kırmızılı takımda, yenilen gollerde Marcao ve Luyindama'nın savunmadaki hataları dikkat çekmişti.

Son dakika spor haberi: İspanyol basını Galatasaray'ın istediği stoperi duyurdu!

Karşılaşma sonrası stoper hattını güçlendirmek için harekete geçen , bir süredir ilgilendiği ismi renklerine bağlamak istiyor.

Son dakika spor haberi: İspanyol basını Galatasaray'ın istediği stoperi duyurdu!

İspanyol basınından AS, 'ın Perulu stoper Luis Abram'ı transfer etmek istediğini yazdı.

Son dakika spor haberi: İspanyol basını Galatasaray'ın istediği stoperi duyurdu!

Bununla birlikte iki İtalyan takımı ile Celta Vigo, Real Betis ve Alaves'in de sezon sonu kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Abram'la ilgilendiği bildirildi.

Son dakika spor haberi: İspanyol basını Galatasaray'ın istediği stoperi duyurdu!

Velez Sarsfield'da forma giyen Abram'a, kulübünün sözleşme uzatma teklifi götürdüğü de aktarıldı.

Son dakika spor haberi: İspanyol basını Galatasaray'ın istediği stoperi duyurdu!

LUIS ABRAM KİMDİR?

27 Şubat 1996'da Peru'nun Lima şehrinde dünyaya gelen Luis Abram, stoper bölgesinde oynamasına karşın tercih edilmesi halinde sol bekte de forma giyebiliyor. Kariyerine Club Sporting Cristal II takımında başlayan Abram, 2017-18 sezonunda 500 bin euro bedelle Velez'e transfer olmuştu.

Son dakika spor haberi: İspanyol basını Galatasaray'ın istediği stoperi duyurdu!

Bu sezon takımıyla 6 karşılaşmada görev alan Luis Abram, 1 gol kaydetti.

SON DAKİKA