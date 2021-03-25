Son dakika spor haberi: İspanyol basını Galatasaray'ın istediği stoperi duyurdu!

Süper Lig'de bu sezon zirve yarışı veren Galatasaray, son hafta sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek şok bir mağlubiyet yaşamıştı.
Süper Lig'de bu sezon zirve yarışı veren Galatasaray, son hafta sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek şok bir mağlubiyet yaşamıştı.
Sarı-kırmızılı takımda, yenilen gollerde Marcao ve Luyindama'nın savunmadaki hataları dikkat çekmişti.
Karşılaşma sonrası stoper hattını güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray, bir süredir ilgilendiği ismi renklerine bağlamak istiyor.
İspanyol basınından AS, Galatasaray'ın Perulu stoper Luis Abram'ı transfer etmek istediğini yazdı.
Bununla birlikte iki İtalyan takımı ile Celta Vigo, Real Betis ve Alaves'in de sezon sonu kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Abram'la ilgilendiği bildirildi.
Velez Sarsfield'da forma giyen Abram'a, kulübünün sözleşme uzatma teklifi götürdüğü de aktarıldı.
LUIS ABRAM KİMDİR?
27 Şubat 1996'da Peru'nun Lima şehrinde dünyaya gelen Luis Abram, stoper bölgesinde oynamasına karşın tercih edilmesi halinde sol bekte de forma giyebiliyor. Kariyerine Club Sporting Cristal II takımında başlayan Abram, 2017-18 sezonunda 500 bin euro bedelle Velez'e transfer olmuştu.
Bu sezon takımıyla 6 karşılaşmada görev alan Luis Abram, 1 gol kaydetti.