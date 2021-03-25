Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. Aslan özellikle defans hattını güçlendirmek istiyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. Aslan özellikle defans hattını güçlendirmek istiyor.
Yedlin, Saracchi ve stoperlerin performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, bu bölgelere transfer yapılması için yönetime istekte bulundu.
Galatasaray bu doğrultuda Bursaspor'un genç sağ beki İsmail Çokçalış'ı hedefine aldı. Ancak Fransız basınından gelen haberler moralleri bozdu.
Fransız But dergisinin haberine göre Mostafa Mohamed transferinde Galatasaray'dan çalım yiyen Saint-Etienne, İsmail Çokçalış ile anlaşmaya vardı.