Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'e büyük şok! Mohamed transferi sonrası...

Son dakika haberleri | 'e büyük şok! Mohamed transferi sonrası...

'de lider 'ın 3 puan arkasında ikinci sırada bulunan , gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde olan bir isim için kulüpleri devrede. Özellikle Saint-Etienne, transferine misilleme yapmak için bu isme kancayı taktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 10:31
SON DAKİKA