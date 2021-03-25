Hutton: Harika bir hamle!

Eski bir Premier Lig oyuncusu olan Hutton, "Alioski geldi ve Leeds United'a çok iyi uyum sağladı. Bence iyi bir oyuncu. Galatasaray'a transferi bence onun için harika bir hamle olur. Galatasaray büyük bir takım... Alioski giderse, Leeds'in onun gibi bir oyuncu bulması zor olacak" dedi.