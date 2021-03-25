Haberler Galatasaray Hutton: Harika bir hamle!

Hutton: Harika bir hamle!

'in aradığı hücumcu bek özelliklerinin tamamını üzerinde taşıyan Alioski'ye bir övgü de eski bir bek olan yorumcu 'dan geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 00:04 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
Hutton: Harika bir hamle!

Eski bir oyuncusu olan Hutton, "Alioski geldi ve 'a çok iyi uyum sağladı. Bence iyi bir oyuncu. 'a transferi bence onun için harika bir hamle olur. Galatasaray büyük bir takım... Alioski giderse, 'in onun gibi bir oyuncu bulması zor olacak" dedi.

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