Eski bir Premier Lig oyuncusu olan Hutton, "Alioski geldi ve Leeds United'a çok iyi uyum sağladı. Bence iyi bir oyuncu. Galatasaray'a transferi bence onun için harika bir hamle olur. Galatasaray büyük bir takım... Alioski giderse, Leeds'in onun gibi bir oyuncu bulması zor olacak" dedi.
Hutton: Harika bir hamle!
Fatih Terim'in aradığı hücumcu bek özelliklerinin tamamını üzerinde taşıyan Alioski'ye bir övgü de eski bir bek olan İskoç yorumcu Alan Hutton'dan geldi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 00:04 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50