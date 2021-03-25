Galatasaraylı Mostafa Mohamed için Zamalek'ten transfer itirafı! "Gitmesini istemedim ama..."

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda kadrosuna dahil ettiği Mostafa Mohamed, Mısır'da gündemin 1 numaralı konusu olmaya devam ediyor.

Golcü futbolcu, Galatasaray formasını sırtına geçirdiği günden bu yana gösterdiği performansla adeta parmak ısırtırken, Zamalek kulübü yönetcisi Tarek Hashish, yaptığı konuşmada genç futbolcunun takımdan ayrılmasının kararının kendisinin olmadığını ifade etti.

Mısırlı yönetici konu ile ilgili yaptığı konuşmada, Mostafa Mohamed'in ayrılığına onay verenlerin, dönemin teknik direktörü Jaime Pacheco ve teknik direktör yardımcısı Eşref Kasım olduğunu öne sürdü.

OLİMPİYAT OYUNLARI SONRASI AYRILMASI İSTENİYORDU

Hashish konuşmasının devamında, Mısır Milli Takımı'nın Olimpiyatlarda yer almasından ötürü Mohamed'in daha da çok değer kazanabileceğini, bu sebeple Olimpiyat oyunları sonrası gönderilmesinin daha faydalı olacağını yönetime söylediğini aktardı.

MOHAMED'İN BASKILARI ETKİLİ OLDU

Bununla beraber Mostafa Mohamed'in Zamalek kulübüne ayrılmak için baskı yaptığı, gitmek istediğini söylediği ve bunun da transferde etkili olduğunu aktardı.

OLİMPİYAT OYUNLARI DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Öte yandan Mostafa Mohamed'in Mısır Milli Takımı ile Olimpiyat oyunclarında yer alacağı ve bunun, oyuncunun bonservisini yükselteceği görüşü hakim.