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Galatasaraylı için Zamalek'ten transfer itirafı! "Gitmesini istemedim ama..."

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı golcü futbolcu , kısa süre içinde teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezi olmuş ve attığı gollerle takımını sırtlamıştı. Bununla beraber Zamalek yöneticisi Tarek Hashish, yaptığı konuşmada Mohamed'in transferine ilişkin konuştu ve kendisinin bu ayrılığa onay vermediğini ifade etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 13:19 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 13:25
Galatasaraylı Mostafa Mohamed için Zamalek'ten transfer itirafı! "Gitmesini istemedim ama..."

'ın ara transfer sezonunda kadrosuna dahil ettiği , Mısır'da gündemin 1 numaralı konusu olmaya devam ediyor.

Golcü futbolcu, Galatasaray formasını sırtına geçirdiği günden bu yana gösterdiği performansla adeta parmak ısırtırken, Zamalek kulübü yönetcisi Tarek Hashish, yaptığı konuşmada genç futbolcunun takımdan ayrılmasının kararının kendisinin olmadığını ifade etti.

Mısırlı yönetici konu ile ilgili yaptığı konuşmada, Mostafa Mohamed'in ayrılığına onay verenlerin, dönemin teknik direktörü Jaime Pacheco ve teknik direktör yardımcısı Eşref Kasım olduğunu öne sürdü.

OLİMPİYAT OYUNLARI SONRASI AYRILMASI İSTENİYORDU
Hashish konuşmasının devamında, Mısır Milli Takımı'nın Olimpiyatlarda yer almasından ötürü Mohamed'in daha da çok değer kazanabileceğini, bu sebeple Olimpiyat oyunları sonrası gönderilmesinin daha faydalı olacağını yönetime söylediğini aktardı.

MOHAMED'İN BASKILARI ETKİLİ OLDU
Bununla beraber Mostafa Mohamed'in Zamalek kulübüne ayrılmak için baskı yaptığı, gitmek istediğini söylediği ve bunun da transferde etkili olduğunu aktardı.

OLİMPİYAT OYUNLARI DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR
Öte yandan Mostafa Mohamed'in Mısır Milli Takımı ile Olimpiyat oyunclarında yer alacağı ve bunun, oyuncunun bonservisini yükselteceği görüşü hakim.

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