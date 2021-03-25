Galatasaray'ın transfer hedefi için resmi açıklama geldi! "Önümüzdeki yaz teklif..."

AVRUPA'DAN TEKLİF...

Aliou Dieng, Avrupa'ya gitmek istiyor ancak bunun için önce resmi bir teklif gelmesi lazım. Ayrıca ekonomik anlamda kulübüyle ve kendisiyle anlaşılması lazım. Şartlar oluşması halinde transfere sıcak bakıyor. Aksi halde takımından ayrılmayacak.

Aliou Dieng, kesinlikle Al Ahly'de olmaktan çok mutlu. Ancak onun Avrupa hayali var ve bunu da gerçekleştirmek istiyor.