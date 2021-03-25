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'ın hedefi için resmi açıklama geldi! "Önümüzdeki yaz teklif..."

'da son dakika haberi... Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar, bir yandan da yaz transfer sezonunda kadroya dahil edilecek isimler için çalışmalarını yürütüyor. Mısır kulübü Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i transfer eden ve oldukça memnun kalan Cimbom'un, orta saha için yine aradığı ismi Mısır'dan bulduğu ve yazın resmi teklifin yapılacağı ifade edildi. İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 12:25 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 12:31
Galatasaray'ın transfer hedefi için resmi açıklama geldi! "Önümüzdeki yaz teklif..."

, bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerken, diğer yandan da operasyonu için var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi için resmi açıklama geldi! "Önümüzdeki yaz teklif..."

Ara sezonunda Mısır ekibi Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i kadrosuna dahil eden sarı kırmızılı kulüp, golcü futbolcudan hayli memnun kalmıştı. Öte yandan Cimbom'un scout ekibi, Mısır Ligi'nde çeşitli oyuncuları izlemeye devam etmişti.

Galatasaray'ın transfer hedefi için resmi açıklama geldi! "Önümüzdeki yaz teklif..."

TRANSFERİN SON HALKASI: DIENG
Bununla beraber 'ın, orta sahaya takviye yapmak istediği ve Al Ahly forması giyen 'e kanca attığı biliniyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi için resmi açıklama geldi! "Önümüzdeki yaz teklif..."

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Dieng'in menajeri, Mısır basınına oyuncusunun transferine ilişkin konuşurken, ile temaslarını da anlattı. İşte o sözler;

Galatasaray'ın transfer hedefi için resmi açıklama geldi! "Önümüzdeki yaz teklif..."

", teknik anlamda oldukça yetenekli bir futbolcu. Aynı zamanda saha içinde de dengeli bir futbol oynuyor. Kendisine verilen görevleri eksiksiz yerine getiriyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi için resmi açıklama geldi! "Önümüzdeki yaz teklif..."

Şu anda Afrika kıtasının en iyi takımlarından birinde forma giyiyor olması onun için büyük bir şans.

Galatasaray'ın transfer hedefi için resmi açıklama geldi! "Önümüzdeki yaz teklif..."

AVRUPA'DAN TEKLİF...
, Avrupa'ya gitmek istiyor ancak bunun için önce resmi bir teklif gelmesi lazım. Ayrıca ekonomik anlamda kulübüyle ve kendisiyle anlaşılması lazım. Şartlar oluşması halinde transfere sıcak bakıyor. Aksi halde takımından ayrılmayacak.

Galatasaray'ın transfer hedefi için resmi açıklama geldi! "Önümüzdeki yaz teklif..."

, kesinlikle Al Ahly'de olmaktan çok mutlu. Ancak onun Avrupa hayali var ve bunu da gerçekleştirmek istiyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi için resmi açıklama geldi! "Önümüzdeki yaz teklif..."

Şu ana kadar herhangi bir takımdan Al Ahly kulübüne gelmiş resmi bir teklif yok. Onu izlediklerini biliyorum.

Galatasaray'ın transfer hedefi için resmi açıklama geldi! "Önümüzdeki yaz teklif..."

G.SARAY YAZ TRANSFER SEZONUNDA...
'dan ciddi bir ilgi vardı ama Türk kulübü, gelecek yaz oyuncuma resmi teklif yapacağını söyledi. Tekrar söylüyorum, şimdiye dek gelmiş resmi bir teklif yok.

Galatasaray'ın transfer hedefi için resmi açıklama geldi! "Önümüzdeki yaz teklif..."

Türk kulübü yaz aylarında Dieng için resmi bir teklifte bulunabilir. Eğer teklif gelirse oyuncum, Avrupa hayalini gerçekleştirmek için Al Ahly'den ayrılacak."

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