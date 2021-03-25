Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Vidal bombası patlıyor! "Bedavaya Galatasaray'da"

Son dakika spor haberi: bombası patlıyor! "Bedavaya 'da"

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren , lider Beşiktaş'ın en yakın takipçisi konumunda. Bu sezonun yanı sıra, gelecek sezon için de kolları sıvayan sarı-kırmızılıların gündeminde bulunan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Arturo için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 00:02 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Vidal bombası patlıyor! "Bedavaya Galatasaray'da"

Dün yine kaynaklı bir haber de 'la ilgiliydi. FOTOMAÇ, menajer Felicevic'in ünlü futbolcuyu, 'a önerdiği iddiasını dün sayfalarına taşımıştı. Bir yorum da gazeteci 'den geldi. "'e sıfır getiriyle veda" başlağını atan Pierini, sezon başında 'dan bonservissiz olarak gelen 33 yaşındaki orta sahanın, aynı şekilde 'a gideceğini ileri sürdü. Pierini, Vidal'ın İnter'le anlaşmasına, "iki tarafın çıkarları doğrultusunda bedelsiz ayrılma" maddesi eklendiğini de kaydetti. 'nın yerine ismi geçen Vidal haberleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

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