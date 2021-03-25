Son dakika spor haberi: Vidal bombası patlıyor! "Bedavaya Galatasaray'da"

Dün yine İtalya kaynaklı bir haber de Vidal'la ilgiliydi. FOTOMAÇ, menajer Felicevic'in ünlü futbolcuyu, G.Saray'a önerdiği iddiasını dün sayfalarına taşımıştı. Bir yorum da gazeteci Lorenzo Pierini'den geldi. "İnter'e sıfır getiriyle veda" başlağını atan Pierini, sezon başında Barcelona'dan bonservissiz olarak gelen 33 yaşındaki orta sahanın, aynı şekilde Galatasaray'a gideceğini ileri sürdü. Pierini, Vidal'ın İnter'le anlaşmasına, "iki tarafın çıkarları doğrultusunda bedelsiz ayrılma" maddesi eklendiğini de kaydetti. Belhanda'nın yerine ismi geçen Vidal haberleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.