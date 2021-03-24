Haberler Galatasaray Taraftarlardan öfke patlaması! "Galatasaray'a transferi ihanet olur"

Taraftarlardan öfke patlaması! "'a transferi ihanet olur"

Sol bek arayışlarını sürdüren 'da forması giyen ismi ön plana çıktı. Öyle ki, Makedon yıldızın sarı-kırmızılı takımla ön sözleşme imzaladığı ve sezonun bitiminin ardından transferin gerçekleşeceği iddia edildi. ekibinin taraftarı bu transfer gelişmesini öfkeyle karşıladı ve büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 11:45 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 11:47
Taraftarlardan öfke patlaması! "Galatasaray'a transferi ihanet olur"

taraftarları, 'nin 'ın teklifini kabul ettiği iddialarına sert tepki gösterdi.

Taraftarlardan öfke patlaması! "Galatasaray'a transferi ihanet olur"

Daily Mail'in haberine göre, taraftarlar 2000 yılındaki UEFA Kupası yarı finalinde çıkan olaylar nedeniyle Alioski'nin 'a transferine karşı çıkıyor.

Taraftarlardan öfke patlaması! "Galatasaray'a transferi ihanet olur"

"İHANET OLARAK KABUL EDİLİYOR"
oyuncusunun 'a katılması birçok taraftar tarafından ihanet olarak kabul ediliyor.

Taraftarlardan öfke patlaması! "Galatasaray'a transferi ihanet olur"

Alioski'nin yaz aylarında ile ön sözleşme imzaladığı iddiasının ardından taraftarlar sosyal medyada görüşlerini dile getirdi.

Taraftarlardan öfke patlaması! "Galatasaray'a transferi ihanet olur"

"SAYGISI VE İTİBARI YOK OLUR"
Bir Leeds taraftarı Makedon futbolcunun sarı-kırmızılı takıma olası transferi için, "Oraya giderse, Leeds hayranlarının saygısı ve itibarı yok olur." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan öfke patlaması! "Galatasaray'a transferi ihanet olur"

Öte yandan bir başka taraftar ise, Alioski gerçekten 'a gidiyorsa sezon sonuna kadar onu oynatmayalım. Yerine U23 takımından bir sol bek oynasın daha iyi!'' paylaşımını yaptı.

Taraftarlardan öfke patlaması! "Galatasaray'a transferi ihanet olur"

4 sezondur forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında Lugano'dan 2.5 milyon avro karşılığında ekibinin yolunu tutmuştu.

Taraftarlardan öfke patlaması! "Galatasaray'a transferi ihanet olur"

Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını da bugüne kadar 39 kez giyen Alioski, 7 gol attı. , savunma oyuncusu olmasına karşın, 'da 10 numaralı formayı giyiyor.

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