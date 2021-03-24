Taraftarlardan öfke patlaması! "Galatasaray'a transferi ihanet olur"

"SAYGISI VE İTİBARI YOK OLUR" Bir Leeds taraftarı Makedon futbolcunun sarı-kırmızılı takıma olası transferi için, "Oraya giderse, Leeds hayranlarının saygısı ve itibarı yok olur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir başka taraftar ise, Alioski gerçekten Galatasaray'a gidiyorsa sezon sonuna kadar onu oynatmayalım. Yerine U23 takımından bir sol bek oynasın daha iyi!'' paylaşımını yaptı.