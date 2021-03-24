Taraftarlardan öfke patlaması! "Galatasaray'a transferi ihanet olur"

Leeds United taraftarları, Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği iddialarına sert tepki gösterdi.
Leeds United taraftarları, Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği iddialarına sert tepki gösterdi.
Daily Mail'in haberine göre, İngiliz taraftarlar 2000 yılındaki UEFA Kupası yarı finalinde çıkan olaylar nedeniyle Alioski'nin Galatasaray'a transferine karşı çıkıyor.
"İHANET OLARAK KABUL EDİLİYOR"
Leeds United oyuncusunun Galatasaray'a katılması birçok taraftar tarafından ihanet olarak kabul ediliyor.
Alioski'nin yaz aylarında Galatasaray ile ön sözleşme imzaladığı iddiasının ardından İngiliz taraftarlar sosyal medyada görüşlerini dile getirdi.
"SAYGISI VE İTİBARI YOK OLUR"
Bir Leeds taraftarı Makedon futbolcunun sarı-kırmızılı takıma olası transferi için, "Oraya giderse, Leeds hayranlarının saygısı ve itibarı yok olur." ifadelerini kullandı.
Öte yandan bir başka taraftar ise, Alioski gerçekten Galatasaray'a gidiyorsa sezon sonuna kadar onu oynatmayalım. Yerine U23 takımından bir sol bek oynasın daha iyi!'' paylaşımını yaptı.
4 sezondur Leeds United forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında Lugano'dan 2.5 milyon avro karşılığında İngiliz ekibinin yolunu tutmuştu.
Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını da bugüne kadar 39 kez giyen Alioski, 7 gol attı. Ezgjan Alioski, savunma oyuncusu olmasına karşın, Leeds United'da 10 numaralı formayı giyiyor.