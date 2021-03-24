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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sakatlığını atlatan takımla çalıştı

'in 32. haftasında ile karşılaşacak olan Galatasaray, zorlu maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan 'in idmanın tamamında takımla çalışması yüzleri güldürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 18:59 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 19:14
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sakatlığını atlatan Emre Taşdemir takımla çalıştı

Galatasaray, 'in 32. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve genel kuvvet çalışmaları ile başlandı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde pas oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

9 İSİM MİLLİ TAKIMDA

Milli takım kamplarında bulunan , , , , , , , ve antrenmanda yer almadı.

Cezayir'in Botswana ile oynayacağı maç için yarın akşam (25 Mart) milli takım kampına katılacak olan , takımla birlikte çalıştı.

EMRE TAŞDEMİR TAKIMLA ÇALIŞTI

, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

, Hatayspor maçının hazırlıklarını 25 Mart Perşembe günü saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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