Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sakatlığını atlatan Emre Taşdemir takımla çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Hatayspor maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve genel kuvvet çalışmaları ile başlandı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde pas oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

9 İSİM MİLLİ TAKIMDA

Milli takım kamplarında bulunan Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Mostafa Mohamed, Emre Kılınç ve Gedson Fernandes antrenmanda yer almadı.

Cezayir'in Botswana ile oynayacağı maç için yarın akşam (25 Mart) milli takım kampına katılacak olan Sofiane Feghouli, takımla birlikte çalıştı.

EMRE TAŞDEMİR TAKIMLA ÇALIŞTI

Emre Taşdemir, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, Hatayspor maçının hazırlıklarını 25 Mart Perşembe günü saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.