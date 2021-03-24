Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den şok karar! O yıldız kızağa çekiliyor

Son dakika spor haberleri: 'da 'den şok karar! O yıldız kızağa çekiliyor

Teknik Direktörü , maçında alınan yenilginin ardından harekete geçti. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda kadroda değişikliğe gidilecek. Deneyimli çalıştırıcı, yıldız ismi kızağa çekme kararı aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 10:23
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den şok karar! O yıldız kızağa çekiliyor

Spor Toto Süper Lig'de sahasında ağırladığı Çaykur 'a 4-3 yenilerek zirve yolunda beklemediği bir yara alan 'da milli aranın ardından taşlar yerinden oynayacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den şok karar! O yıldız kızağa çekiliyor

KADRODA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK!
Milliyet'in haberine göre, Teknik Direktörü tek forvetli eski düzene dönmeyi planlarken, oyuncu seçimlerinde de bazı değişikliklere hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den şok karar! O yıldız kızağa çekiliyor

FEGHOUILI 11'E DÖNÜYOR
Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, milli aradan sonra Atakaş Hatay maçıyla beraber Sofiane Feghouli'yi ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Cezayirli futbolcuyu sağ önde, kanat forvet olarak düşünen Terim, oyun içerisinde zaman zaman Feghouli'yi 10 numara pozisyonuna çekmenin hesaplarını da yapıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den şok karar! O yıldız kızağa çekiliyor

Süper Lig'in kalan periyodunda Feghouli'nin tecrübesine ve yeteneklerine ihtiyaç duyan bu nedenle Cezayirli futbolcundan büyük beklenti içinde.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den şok karar! O yıldız kızağa çekiliyor

Diğer taraftan sistem değişikliği ile beraber sol önde de Henry Onyekuru tekrar 11'e dönecek. Terim böylece hem en uçta Mustafa Muhammed'e şans verecek hem de kanat forvet olarak Feghouli ve Onyekuru'yu kullanacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den şok karar! O yıldız kızağa çekiliyor

EMRE AKBABA KIZAĞA ÇEKİLECEK
Sarı-kırmızılı takımın geçmişten gelen alışkanlıkları nedeniyle bu formasyona hemen adapte olması bekleniyor. son iki maçta 10 numara pozisyonunda oynattığı Emre Akbaba'yı ise kulübeye çekecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den şok karar! O yıldız kızağa çekiliyor

Bu arada milli araya Çaykur Rize yenilgisi nedeniyle moralsiz giren ve 4 gün izin yapan sarı-kırmızılı takım, Atakaş Hatay maçının hazırlıklarına başlayacak. Milli takım kamplarına giden futbolcular antrenmanda yer almayacak. Teknik heyetin özellikle sakatlıklar nedeniyle endişeli olduğu aktarıldı.

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