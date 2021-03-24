Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Ryan Babel adı Galatasaray'la anılan Van Aanholt'a transfer çağrısı yaptı!

Son dakika spor haberi: Ryan Babel adı Galatasaray'la anılan Van Aanholt'a transfer çağrısı yaptı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, sol bek takviyesi konusunda gündemine Hollandalı Van Aanholt'u almıştı. Sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi Ryan Babel de vatandaşına sosyal medya hesabından "Come to Galatasaray" diyerek transfer çağrısında bulundu. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 08:15
Son dakika spor haberi: Ryan Babel adı Galatasaray'la anılan Van Aanholt'a transfer çağrısı yaptı!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve inişli çıkışlı bir performans gösteren Marcelo Saracchi'nin sözleşmesinin bitecek olması, Galatasaray'ı sol bek arayışlarına itti. Bir süredir sarı kırmızılı ekibin radarında Crystal Palace forması giyen Van Aanholt yer alıyordu.

Hollandalı futbolcuya ise vatandaşı Ryan Babel'den çağrı geldi. Babel, Instagram'da Van Aanholt'un paylaşımının altına ''Come to Galatasaray'' yorumunu yaptı. 30 yaşındaki milli futbolcunun İngiliz ekibindeki sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

PATRICK VAN AANHOLT KİMDİR?

altyapısında oynadıktan sonra 'e geçiş yapan Patrick Van Aanholt, 10.5 milyon euro bonservis ile Crystal Palace'a transfer oldu. 4 sezon burada forma giydi. Hollanda milli takımında da görev yapan Aanholt, fiziği ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Van Aanholt, Crystal Palace'ta 130 maça çıktı ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA