Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o mevkiye transfer yapılacak! 4 isim yetersiz bulundu

Süper Lig'de 31. hafta itibarıyla lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde bulunan Galatasaray, Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası harekete geçti.
Süper Lig'de 31. hafta itibarıyla lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde bulunan Galatasaray, Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası harekete geçti.
Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon öncesi eksik gördüğü mevkilere takviye yapacak.
Mevcut kadrosunda 3'ü yabancı 4 sağ bek bulunan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bu oyunculardan istediği verimi alamadı.
Aslan'da, sezon sonu sözleşmeleri biten Şener Özbayraklı ile Norveçli futbolcu Martin Linnes'e yeni kontrat önerilmeyeceği bildirildi.
Yılbaşında talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui'nin geri dönüşünün ise zor olduğu ifade ediliyor.
Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören DeAndre Yedlin ise yetersiz ve riskli bulundu. Gelecek sezon için sağ bek arayışının başladığı kaydedildi.