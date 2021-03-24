Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o mevkiye transfer yapılacak! 4 isim yetersiz bulundu

Son dakika spor haberi: 'da o mevkiye transfer yapılacak! 4 isim yetersiz bulundu

Son dakika haberleri... 'de son olarak sahasında 'a 4-3 mağlup olarak zirve yarışında kritik bir 3 puanı yitiren Galatasaray, transfer için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon için takviye yapacağı öncelikli mevkisini de belirledi. İşte ayrıntılar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 14:29
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o mevkiye transfer yapılacak! 4 isim yetersiz bulundu

'de 31. hafta itibarıyla lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde bulunan , mağlubiyeti sonrası harekete geçti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o mevkiye transfer yapılacak! 4 isim yetersiz bulundu

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon öncesi eksik gördüğü mevkilere takviye yapacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o mevkiye transfer yapılacak! 4 isim yetersiz bulundu

Mevcut kadrosunda 3'ü yabancı 4 sağ bek bulunan 'da teknik direktör Fatih Terim, bu oyunculardan istediği verimi alamadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o mevkiye transfer yapılacak! 4 isim yetersiz bulundu

Aslan'da, sezon sonu sözleşmeleri biten Şener Özbayraklı ile Norveçli futbolcu Martin Linnes'e yeni kontrat önerilmeyeceği bildirildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o mevkiye transfer yapılacak! 4 isim yetersiz bulundu

Yılbaşında talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui'nin geri dönüşünün ise zor olduğu ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o mevkiye transfer yapılacak! 4 isim yetersiz bulundu

maçında kırmızı kart gören DeAndre Yedlin ise yetersiz ve riskli bulundu. Gelecek sezon için sağ bek arayışının başladığı kaydedildi.

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